11 mar 2021

Compartir en google plus

Pilar Rubio se está tomando muy a pecho lo de la sección de tendencias de moda y belleza que presenta en 'El Hormiguero'. Una aparición televisiva con la que se mimetiza al completo hasta el punto de cambiar de look. Porque sí, además de fichar sus looks como este con el complemento que comparte con Georgina Rodríguez o este con unos pantalones cómodos y muy favorecedores, tomamos nota de sus cambios de imagen. Si a finales del 2020 sorprendía con este long bob con el que decía adiós a su melena larga, ahora nos ha dejado con la boca abierta al pasarse a la versión short de este corte de pelo.





VER 6 FOTOS 6 cortes de pelo bob para que te unas al cambio de look rejuvenecedor favorito de las famosas

La presentadora apareció en el programa de televisión para presentar algunas de las tendencias más locas y atrevidas que había fichado de las pasarelas. Prendas agujereadas, sombreros de lo más originales con cabeza de animales... y el bob. Pilar aseguró que ese corte de pelo era el que más de moda estaba ya que mujeres icono de estilo como Tamara Falcó lo llevaban y porque se había visto en importantes eventos como la alfombra roja de los Globos de Oro.

Por ello, Pilar no quiso perder la oportunidad de unirse a esta tendencia tan favorecedora y que podríamos decir que ya es el cambio de look favorito de las famosas. Son muchas las que optan por unirse a él cuando quieren transformar su imagen y quitarse años de encima. Y es que, este look da ese toque aniñado, fresco y divertido que muchas necesitan. El corte bob, y más en la versión short que ha escogido Pilar con un largo a la altura de la barbilla, melena peinada con la raya el medio y muy lisa, es todo un acierto, sin embargo es una opción solo para las más atrevidas.

Y aunque Pilar lo es, lo cierto es que, como ella misma confirmó durante la emisión del programa, es una peluca. "A mí me gusta el pelo largo", se explicó Pilar afirmando que este corte de pelo le parece perfecto para ir muy arreglada, pero que no le convence demasiado levantarse por las mañanas y verse con esa melena. Desde la redacción queremos animar a Pilar porque la verdad es que le quedaba de maravilla.