6 jun 2020

Qué meter en el neceser cuando nos vamos de viaje es siempre una incógnita. ¿Qué voy a necesitar? ¿Es necesario llevarte site sombras de ojos diferentes? ¿De verdad usaré tres iluminadores en un fin de semana? Lo cierto que no. Sí, a las tres preguntas. No vemos la ocasión para utilizar ese pintalabios azul que lleva en el cajón tres años. A la hora de crear el neceser beauty perfecto (y básico), recuerda: menos es más. Y siempre con productos que utilizas en tu rutina habitual: limpiador, tónico, sérum, crema hidratante y protección solar (tenemos la mejor BB Cream de mercadona que además, previene las arrugas) para el cuidado de la piel (aunque siempre puedes incorporar una mascarilla para la papada si te sientes aventurera. Sí, existe), pero... ¿Qué pasa con el pelo? ¿Y el cuerpo? Pues bien, hemos encontrado un kit con cuatro productos perfectos del que no te separarás. Palabrita. ¿Dónde? En Zara Home. Estamos tan sorprendidas como tú.

Se trata de una cajita con cuatro productos en los que el ingrediente principal es la camomila (¡un urra por las pieles sensibles!). Champú, acondicionador, jabón y leche corporal en 4 botellitas de 90ml y con un 96% de ingredientes naturales.

Está disponible en la web por 4,99 euros y es la solución perfecta para dejar de rellenar, con muy poca maña todo hay que decirlo, mini botes de plástico con nuestros productos de la ducha. Desperdiciamos más producto fuera de la botella que el que podemos disfrutar dentro.

¿A qué huele?

Con notas de camomila, flores blancas y almizcle, es una fragancia a base de aceites esenciales de "mandarina, limón y camomila" tal y como se indica en la descripción del producto. Los productos están libres de tóxicos, parabenos, sulfatos, siliconas y dermatológicamente testados por lo que no tienes excusas: se acabó eso de cargar con el gel del cuerpo de un litro de aquí para allá. Hemos encontrado la solución perfecta. ¿Lo mejor? Que es low cost, huele genial e incluso, te servirá para llevarte al gimnasio.

Gracias, Zara Home (aunque tengas la culpa de los tristes números en nuestra cuenta bancaria).