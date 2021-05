8 may 2021

Carmen Gimeno no solo comparte propuestas de looks súper rejuvenecedores como este último con una falda midi de H&M súper tendencia, sino que también ha enseñado uno de sus trucos de belleza. Nuestra influencer de más de 50 años favorita ha explicado qué tratamiento está aplicando en su rostro para mantener su piel lisa y firme. Y no, no es la crema antiarrugas que tiene Carmen Lomana y Vicky Martín Berrocal.

"Hace tiempo que utilizo el tratamiento Blue Therapy Amber Algae de Biotherm y estoy encantada con los resultados! Entre sus principios activos, destacan el Alga Ámbar y el Life Plankton, que aportan la luminosidad, nutrición y flexibilidad que mi piel necesita. 100% recomendable!", dijo Carmen en su perfil de Instagram y hablando de un tratamiento que incluye una crema de día, otra de noche y un sérum. Y sí, te vamos a explicar porqué tiene tanto éxito.

Estamos hablando de un tratamiento reparador y revitalizante para pieles maduras especialmente desarrollado para las zonas de rostro, cuello y escote. Blue Therapy Amber Algae Revitalize Día, la crema de día, se presenta en una textura fundente al tacto con microperlas iluminadoras que aportan un tono uniforme y saludable, al mismo tiempo que actúa reduciendo arrugas y aportando firmeza, y mejora los niveles naturales de hidratación de la piel y su luminosidad.

Cuesta 49,90 euros y ofrece una textura innovadora inspirada en la tecnología coreana que deja como resultado una piel aterciopelada que envuelve tu piel confortablemente sin dejar sobre ella una capa gras. Lo mismo ocurre con Blue Therapy Amber Algae Revitalize Noche, la crema de noche que cuesta 50,45 euros, se presenta en una textura en bálsamo rico y nutritivo que envuelve la piel para reparar arrugas y recuperar su firmeza, manteniendo el equilibrio de la barrera protectora durante la noche.

Un tratamiento perfecto para pieles maduras que quieren mantener la firmeza de su piel y que Carmen completa también con el sérum de la misma línea. Fichamos este consejo...