15 may 2021

Encontrar un sérum de pestañas que funcione es como encontrar novio en plena pandemia: misión imposible. Pero a veces, hay excepciones. Lo del novio/pareja/ligue/crush/¿amigo? progresa, que no es poco, querida lectora. Pero lo del sérum... ¡ahí si que ha habido match! Y es que, Nagore Robles ha compartido cuál es el secreto de sus pestañas largas y tupidas y... ¡Redoble de tambores! Es también uno de mis sérums de pestañas favoritos de todos los tiempos. Es efectivo, cumple lo que promete y además cuida tus pestañas a más no poder.

Después de una triste historia con las extensiones de pestañas (que conste que en ese mometno me hacían muy feliz) decidí dejar la vida artificial y pasarme a la máscara de pestañas para conseguir una mirada más despierta. Cuál fue mi sorpresa, que, al retirar las extensiones que llevaban ahí meses (con sus correspondientes retoques, no os vayáis a pensar) no eran las mismas de antes. Estaban cortas, débiles y les faltaba un chute de vitaminas. Ahí fue dónde entró el sérum que también se ha colado en la rutina de belleza de Nagore y que es ya todo un best seller en Instagram, sobre todo si sigues a @yosoylaforte a la que le pasó un drama similar con sus pestañas.

Se trata del sérum de pestañas de Xlash que en dos meses (yo tarde algo más en ver los resultados) transforma tus pestañas en dos abanicos sin necesidad de estar pendiente de retoques o citas para las extensiones. Lo mejor es que protege, hidrata y nutre tu propia pestaña (contiene glicerina, panthenol, centella asiática, camelia, camomila, urea, ácido hialurónico...) y la aplicación es muy sencilla: solo tienes que utilizarlo por la noche cuando hagas tu rutina beauty de antes de acostarte -recuerda, al menos una hora antes par ano dejar la mitad de los productos que te echas en la almohada). Xlash estimula los folículos pilosos para que nazcan nuevas pestañas, se retrase la caída y se alargue el ciclo de crecimiento. ¿El resultado? Pestañas largas, densas y súper bonitas.

Si eres constante (no vale saltarse aplicaciones) conseguiás las pestañas de tus sueños en pocas semanas y lucirás mirada felina con la ayuda de un poco de máscara. Y nada más. ¿Truco de veterana? Compra el pack de dos (tu monedero te lo agradecerá) y tendrás repuesto para cuando te tengas que despedir de el primer bote. Duran muchísmo (hablamos de meses) por lo que será un pequeña inversión que te dará grandes resultados a largo plazo. Cuando ya notes que tus pestañas han llegado a su máximo esplendor, solo tendrás que mantenerlas: con aplicar el sérum de 3-5 días por semana será más que suficiente.

¡Mirada de 10 en 3,2,1...!