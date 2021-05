18 may 2021

Dar un chute de antioxidantes a tu piel, no sólo aporta iluminación, sino que le ayudan a protegerse del sol, ahora que la primavera por fin ha llegado. Si algo tenemos claro, es que la vitamina Ces uno de los antioxidantes más potentes el mercado cosmético y hasta puedes encontrarla en cosméticos low cost, como los de Mercadona. Si quieres aportar un plus de vitamina C a tu piel, apunta la recomendación que te traemos hoy, porque se trata de un concentrado con el que conseguirás una piel más brillante, tersa y protegida.

Se trata del concentrado de vitamina C de la marca Gisèle Denis y Laura Matamoros ha sido la encargada de descubrírnoslo a través de sus stories de Instagram.

Gracias al concentrado de Vitamina C de Gisèle Denis, conseguirás una mayor hidratación, iluminación y firmeza en la piel gracias a sus propiedades antioxidantes que corrigen los signos más visibles del envejecimiento cutáneo. Su innovadora formulación encapsulada evita la pérdida de sus propiedades. Es ideal como protector de la piel contra los radicales libres, ayudando a proteger el ADN y reduciendo las manchas oscuras que aparecen con la edad.

Sólo tienes que poner dos gotas en tu crema de noche habitual y aplicártelo en la cara con una suave presión con las palmas de las manos y los dedos. Pueden encontrarlo en Amazon por 14,95 euros y Laura asegura que ha sido todo un descubrimiento para su rutina facial.

Gisèse Denis es una marca de belleza con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas, pero no es la única que ofrece productos con este aporte extra de antioxidantes para tu piel. Aquí tienes otros dos ejemplos:

Tratamiento concentrado de vitamina C Camaleon

Ayuda a mantener la piel más radiante mostrando unos resultados visibles sobre las arrugas y aportando un tono más unificado sobre la piel. Gracias a su increíble poder antioxidante y revitalizante ilumina y reduce la pigmentación de la piel. Puedes encontrarlo en PromoFarma por con un 50% de descuento por 8 euros.

Ampollas revitalizantes de vitamina C Repavar

Tratamiento reafirmante e iluminador que ayuda a combatir con eficacia el envejecimiento cutáneo gracias a su fórmula, que combina todas las propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras de la vitamina C para revitalizar en pocas dosis el aspecto externo de la piel. Está disponible en PromoFarma por 20,34 euros el envase con 20 ampollas.