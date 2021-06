1 jun 2021

Nos encantan los descubrimientos beauty. Cremas con unos resultados sorprendentes y a un precio más que asequible. Ya os hablamos de la crema multiusos que usa hasta Isabel Preysler y cuesta menos de 6 euros, de la crema ecológica made in Spain que está arrasando en Amazon y de las que usan famosas como Blanca Romero, Paloma Cuevas o Vicky Martín Berrocal, que a la vista está que tienen una piel estupenda.

La crema de la que vamos a hablaros hoy es una auténtica bomba antiedad y por eso ha sido premiada en los Beauty Awards, por su capacidad de reducir las arrugas y las líneas de expresión. Se trata de la crema facial antiarrugas de Éclat Skincare, que contiene ácido hialurónico, vitamina C y colágeno.

Formulada por dermatólogos, contiene ácido hialurónico de origen vegetal, vitamina C, colágeno y más de 10 antioxidantes (como té verde o aceite de jojoba) que maximizan la hidratación de la piel y su fórmula única con cinco péptidos antienvejecimiento favorece la regeneración celular. Además, está formulada con Matrixyl 3000 y Argireline, los conocidos como botox naturales, que han demostrado reducir las arrugas profundas hasta un 197,3% más que los ingredientes regulares. La marca está tan convencida de sus resultados que, si tras 100 días de uso no estás satisfecho, te devuelven el dinero. ¿Y qué dinero te devuelven? Pues los 9,98 euros que cuesta en Amazon, una auténtica ganga.

Con más de 5.800 valoraciones y una puntuación de 4,3 sobre 5, esta crema se ha colado entre los más vendidos de Amazon y quienes la han probado destacan su capacidad hidratante y antiarrugas pero sin dejar sensación grasa: "Me ha encantado! La textura es buenísima, no es pegajosa ni deja sensación pesada, es muy ligera e hidratante, no soy amante de las cremas y creo haber descubierto la crema que seguiré usando para siempre! Una maravilla!". "Me ha parecido que la crema ofrece una fápida absorción dejando la piel suave y nada grasienta. Deja sensacion de frescor y rostro despejado tras su aplicacion". "Deja la piel muy suave y tersa se absorbe rápidamente, notas como las pequeñas arrugas se hacen invisibles la recomiendo volveré a comprar".

Prometemos que ayer mismo estaba disponible en la plataforma, pero ha sido tal el bombazo, que se ha vuelto a agotar. Pero no te preocupes, porque seguro que Amazon vuelve a reponerla enseguida y podemos probarla todas.