3 mar 2021

Cuando Álex Casademunt tenía 20 años era uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Su participación en la mítica primera edición del talent show/reality Operación Triunfo lo convirtió en un ídolo de masas que tenía que salir escoltado de los centros comerciales a los que iba a firmar discos. Era el más joven de los participantes masculinos, el más rubio, el que tenía los ojos más azules y, por qué no decirlo, la actitud más desafiante. Frente a los rizos de Bisbal o las lágrimas de Bustamente ahí estaba Álex Casademunt desafiando a todos y a todo. Pero tras el boom de la gira de OT, una vez que tocó rehacer su vida y su carrera cuando se pinchó la burbuja de la fama inmediata, la carrera de Álex Casademunt adquirió un recorrido en el que se combinan luces y sombras. Entre las sombras su peleas con el programa que lo encumbró y algunos de sus excompañeros y en las luces la esperanza de volver a lo más alto y su hija Bruna, de tan solo tres años y que desde su nacimiento dio un nuevo sentido a su vida. Hoy familiares, amigos como Chenoa y sus fans lloran su pérdida.

Qué pasó con Álex Casademunt tras Operación Triunfo

Si nunca alcanzó el éxito de otros de sus compañeros como Bisbal o el propio Bustamente no fue porque no lo intentara. Tras su paso por el programa, del que desapareció rápido porque fue de los primeros expulsados, formó parte de un grupo junto a otros ex-triunfitos: Javián, Mireia, Juan Camús y Geno. El grupo se llamó Fórmula abierta y sacó una de las canciones que más se escuchó en el verano de 2002 entre otras cosas porque era pegadiza y se usó de banda sonara para un anuncio de una popular marca de snacks.

Fórmul abierta intentó reflotar su carrera en 2019 con solo tres integrantes de la formación original. pinit

Pero esta fue una, quizá la primera, de las oportunidades perdidas en la carrera de Casademunt: Juan Camús abandonó el grupo antes incluso de sacar el disco y Casademunt hizo lo mismo ese mismo verano del lanzamiento porque se sentía encasillado cantando unas canciones que no le decían nada de nada. Aún así vendieron 100.000 copias de aquel disco. De su paso por el grupo Álex se llevó el orgullo de esas ventas, un encontronazo eterno con Juan Camús (al que años más tarde acusaría de ser el Donald Trump londinense por no invitar a Javián y su mujer a su casa cuando fueron de visita a Londres) y un reencuentro para intentar reflotar el grupo en 2019, cuando en la formación original ya solo quedaba Javián y Geno.

Intentó relanzar su carrera en solitario al tiempo que se hizo popular en los platós de televisión. Colaboró como presentador de televisión con Sandra Barneda, Ana Rosa Quintana, Javier Cárdenas… y por supuesto fue tertuliano de la quinta edición Operación Triunfo. Hasta llegó a probar suerte como actor en la serie "La sopa boba" junto a Lolita Flores. Hasta lanzó su propia empresa de personalización y creación de calcetines, sonsocks. Pero cada logro laboral de Álex Casademunt parecía siempre acompañado de una polémica.

Cartel de la primera edición de Operación triunfo en la que participó el cantante a los 20 años. pinit

Álex Casademunt, el extrinfito más polémico

Además de su enfrentamiento con su ex compañero Juan Camús, a Álex no el dolían prendas en hablar de lo peor de su etapa como “triunfito”: arremetió contra uno de los productores, Alejandro Abad, al que calificó de oportunista por su papel en la creación de la canción Mi música es tu voz, acusó al programa de tener sus favoritos y de favorecer más el éxito de unos cantantes que de otros, declaró que en aquel momento de todo el dinero que se generó ellos no vieron ni un céntimo e incluso acabó reprochando a su amigo David Bustamante que no contara con él cuando retomó en solitario su dueto “Dos hombres y un destino”.

Por supuesto alguien con este perfil combativo tampoco tenía una vida tranquila detrás de las cámaras y los micrófonos. Al menos en dos ocasiones tuvo que ir a los juzgados por participar en peleas en discotecas, en una de ellas fue condenado a pagar 300 euros y en otra a nueve meses de cárcel que nunca cumplió. Además, en 2017 en el programa Hora Punta él mismo confesó que fue extorsionado por un vídeo de contenido sexual.