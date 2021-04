29 abr 2021

Antonia Dell’Atte llegó a España de la mano de Alessandro Lequio en los años 90. Por aquel entonces, la pareja (que se había casado en 1987) decidió instalarse en Madrid junto a su hijo Clemente Lorenzo y empezar una nueva vida en la que Alessandro desempeñaría un puesto ejecutivo en una conocida marca de automóviles. Sin embargo, el matrimonio no pasaba por su mejor momento y las cosas terminaron saltando por los aires cuando entró en escena Ana Obregón, la hija de un famoso empresario que ya había conseguido hacerse un nombre en televisión de nuestro país. Eso sí, todavía no teníamos ni idea del MeToo que vivía la italiana.

Tras varios encuentros fortuitos (algunos de ellos con Antonia incluida), saltó la chispa. Lequio vio en ella “una mujer extremadamente vital y apasionada” y Ana decidió pasar por alto que era un hombre casado y empezaron a salir. Era el año 1991 y Antonia Dell’Atte tuvo que hacer frente a las preguntas incesantes de los reporteros que la perseguían preguntándole qué estaba pasando con su marido.

Antonia Delll'Atte y Clemente Lequio, fruto de su matrimonio con Alessandro pinit

“Cuando se fue de casa –contó, años después, en el programa de Bertín -, me despierto y veo que me había dejado sin nada. Había vaciado todo. Ahí todo el mundo me buscó. La abandonada y cornuda. Ellos me hicieron famosa porque si hubieran estado callados, no hubiera sido la Dell’Atte que soy en España”.

Antonia Dell’Atte contra Ana Obregón: una guerra intermitente a lo largo de décadas

Cuando salieron las primeras fotografías a la luz, Ana Obregón declaró que ella no había roto nada que no estuviera roto ya y Antonia Dell’Atte, al enterarse de que estaba embarazada, se la devolvió con un “me da igual que mi marido y esa tengan un hijo”. Y decía bien lo de marido, porque la musa de Armani se negaba a concederle el divorcio a su todavía marido (cuestión que, sin saberlo, Ana Obregón agradecería solo un par de años después cuando Lequio la engañara con Silvia Tinao y ella viviera uno de los momentos más humillantes de su vida).

Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio, su “maltratador diabólico”

Cuando conoció a Alessandro, el conde le hizo sentir que ella era “única en su vida”. Tras un noviazgo breve (cuatro meses) y una boda a la que ella ya llegó embarazada, se topó con una realidad que chirriaba un tanto: él quería una mujer que fuera ama de casa, que dejara las pasarelas, que atendiera a la familia… Ella pensó que cambiaría y cuando quiso dar carpetazo y recuperar las riendas de su vida, divorcio mediante, él se negó. Hasta que Ana Obregón apareció en su vida.

La relación de Ana Obregón y Alessandro Lequio terminó cuando él la engañó con una azafata pinit

De su ex llegó a decir: “Ahora le adoro, pero no era nadie cuando nos casamos. Yo estaba en lo más alto de mi carrera en Italia, pero él no. He perdonado muchas cosas para que podamos llevarnos bien ahora. Me dijo que si no hacía todo lo que él me dijese, me pedía el divorcio. Y yo le dije que se fuese a la mierda”.

Sin embargo, ahora asistimos al último capítulo de la relación: la italiana ha acusado a Alessandro Lequio de violencia de género.

Antonia Dell’Atte y Ana Rosa Quintana o cómo su examiga la traicionó

Que Alessandro Lequio utilice como plataforma El programa de Ana Rosa, ha supuesto que la italiana cargue contra varias estrellas de la cadena como cómplices de ocultamiento de su caso y, a través de su cuenta de Instagram, les ha hecho llegar un recado.

"Dedicado a mis detractores y a los CÓMPLICES que han encubierto la pura y sagrada VERDAD. In Primis @mariateresacampos_oficial, P.S. @anarosaquintana (mi ex amiga que me ha traicionado. Te acuerdas empezamos juntas las luchas en contra la #violenciadegenero en Antena 3. ¿Era todo una farsa para utilizarme? P.S @mariapatino1508. Y hay muchos más poner vosotros los nombres".

Antonia Dell’Atte y Boris Izaguirre en Lazos de sangre: la entrevista cortada que dio inicio a una guerra

El origen del MeToo protagonizado por Antonia Dell’Atte que TVE no quiso escuchar está en Lazos de sangre. En agosto de 2020, la italiana participó en una entrega tras cuya emisión aseguró que había sido cortada y que había que llamar a las cosas por su nombre.

"Quien es el maltratador diabólico, que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba. Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras. Cómplices que se han enriquecido a mi costa, parásitos sin ninguna dignidad. Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad".

La italiana se ha mostrado desde entonces muy crítica con el programa, la productora y diversos periodistas a los que acusa de ser cómplices de su verdugo. Entre los señalados se encuentran Boris Izaguirre (quien realizara la entrevista), Rosa Villacastín, Beatriz Cortázar o María Eugenia Yagüe.

Antonia Dell’Atte, MasterChef Celebrity y una demanda que nunca llegó

Tras su participación en la edición de MasterChef Celebrity dijo que ella era la más fuerte y que había un pacto para eliminarla y que mientras en el programa (un talent show) ella había sido el talent, los demás habían sido el show. Consiguió pillar por sorpresa a medio país cuando dijo que los iba a demandar por acoso.

Y luego explicó que lo habían sacado de contexto y que era necesario entender la ironía, que todo el mundo tenía su estrategia en el concurso y ella también. Eso sí, las pullitas que se llevó Lomana, con la que dijo no poder tener ningún duelo de divas porque Carmen no era diva de nada, ahí se quedan.