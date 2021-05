6 may 2021

El noveno episodio de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” ha narrado paso a paso y punto por punto la peor pesadilla de toda madre: cómo la paliza que Rocío Flores le propinó a Rocío Carrasco se convirtió, para pesadilla de su progenitora, en una denuncia formal contra ella por malos tratos, lo que podría haber acabado con Rocío Carrasco en la cárcel si la menor en aquel momento se hubiera salido con la suya.

Todos los informes psicosociales realizados por los técnicos de los distintos juzgados que analizaron esta agresión y la denuncia por malos tratos tienen frases demoledoras sobre la manipulación de la entonces menor de edad por parte de su padre, pero también arrojan algo de luz sobre otra de las personas implicadas en todo el proceso de degradación de esta familia: Olga Moreno, la actual mujer de Antonio David Flores. ¿Qué dicen los expertos de los juzgados sobre la relación de Antonio David Flores y su actual esposa?

Cómo se ha comportado Olga Moreno en el conflicto de Rocío Carrasco con Rocío Flores

Olga Moreno está actualmente compitiendo en Supervivientes para dos cosas: aguantar el máximo tiempo posible en Honduras y ganar así dinero para su familia y dejar muy claro la versión del clan de Antonio David Flores acerca del relato que está haciendo Rocío Carrasco en la docuserie de Telecinco. Pero el nuevo capítulo de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” contradice muchos de los argumentos que Olga Moreno mantiene en las playas hondureñas.

La mujer de Antonio David Flores, que ha disfrutado de un perfil bastante bajo durante las dos décadas que dura el enfrentamiento de su marido con Rocío Carrasco, está usando la plataforma que le brinda Supervivientes y las confidencias nocturnas con Marta López para hacer un buen repaso de lo que ella considera que es la realidad de lo que ha sucedido entre su marido y su ex.

A través de los programas del reality Olga Moreno ha declarado su amor incondicional a su marido al que confiesa “necesitar” y también ha proclamado su amor por los hijos de Rocío Carrasco al tiempo que ha dejado claro que solo existe una verdad y es la que ellos han contado a los medios durante años: Rocío Carrasco es mala madre, no le coge el teléfono a su hija, y ella (Olga Moreno) sería la primera en ser feliz si la relación entre la madre y la hija se arreglara. “Ojalá estuviera todo bien. Que saliera toda la verdad, ya está bien de sufrir, la verdad es transparente, nosotros tenemos todas las pruebas y tenemos esos niños que lo han vivido y lo han padecido todo”, le ha confesado a sus compañeros de Supervivientes.

Qué ha contado Rocío Carrasco (y el informe judicial) de Olga Moreno

Ni que decir tiene que el relato que Rocío Carrasco hace en su docuserie sobre Olga Moreno tiene poco o nada que ver con lo que esta cuenta desde Honduras. Las múltiples llamadas que ha recibido de Rocío Flores no han existido nunca, la mujer que le ha faltado solo parir a sus hijos los devolvía a su casa con piojos, y la mujer que ha afirmado en multitud de ocasiones que nunca habló mal de Rocío Carrasco delante de los hijos de esta es la misma que le contó al pequeño David que su madre no le iba a visitar en el hospital… lo que no explicó al niño es que no iría porque nadie avisó a Rocío Carrasco de que estaba ingresado. ¿Cómo es posible que existan dos versiones tan diferentes de un mismo relato? ¿Una misma persona puede ser un verdugo para una pareja y un hombre cariñoso y respetuoso con la siguiente?

“Es posible que eso suceda, pero no es frecuente ni mucho menos -explica la psicóloga especializada en violencia de género Bárbara Zorrilla-. La violencia es algo que va incrustado en la personalidad, que tiene que ver con una ideología muy machista, con la rigidez mental, la baja autoestima, la dependencia, es decir, la violencia tiene que ver con unos rasgos de personalidad y una manera de pensar y de entender el mundo que no te cambia de la noche a la mañana. De hecho para que todo eso cambie es necesario primero que uno asuma la responsabilidad de lo que ha hecho a su ex pareja, que se repare el daño realizado y que se trabaje sobre todos esos factores de personalidad con profesionales cualificados”.

¿Cómo se explica entonces el apoyo incondicional de Olga Moreno a Antonio David y sus acciones? El documento dado a conocer esta noche en la docuserie de Rocío Carrasco apunta a una de las posibles razones de su comportamiento. En dicho informe psicosocial el experto afirma que al entrevistar a Antonio David Flores y Olga Moreno: “quien lleva el peso de las contestaciones de las preguntas es el progenitor interviniendo su esposa a requerimientos del padre para apoyar sus argumentos casi siempre referidos a la mala actuación de Rocío Carrasco como madre”.

Olga Moreno siempre ha defendido que nunca ha hablado mal de Rocío Carrasco delante de sus hijos, pero sí lo ha hecho en los juzgados y sí parece que lo ha hecho por omisión. No avisar a una madre de que su hijo está ingresado en el hospital y decirle al niño en cambio que su madre no va a acudir a verle es una forma de violencia y es una forma de insultar a esa madre tan efectiva como cualquier otro insulto. “No la estás llamando mala madre pero estás definiendo lo que es una mala madre ante los niños. Por eso es tan complicado de detectar este tipo de violencia y por eso es tan efectiva”, explica la experta.

En todos los informes periciales mostrados por Rocío Carrasco en este último programa los distintos expertos aseguran que Rocío Flores, e incluso su hermano pequeño David, están siendo manipulados de una forma consciente o inconsciente por su padre y el entorno paterno para desprestigiar la figura de su madre, Rocío Carrasco, que a estas alturas del proceso ya carece de cualquier autoridad sobre su hija.

“Para llevar a cabo ese proceso progresivo de manipulación no necesitas necesariamente la colaboración de la pareja, pero si la tienes por supuesto el proceso es más efectivo porque se ejerce más presión. Pero muchas veces esa pareja también está siendo manipulada. Yo tengo mujeres en consulta que han ido a declarar en contra de las parejas anteriores de sus maltratadores actuales, es decir, mujeres de maltratadores que a ellas lo que su pareja les ha contado al principio es que su ex es una loca que le ha hecho la vida imposible, que le ha arruinado la vida y no le deja ver a sus hijos y ellas se lo han creído y han ido a declarar en un juicio a su favor”, asegura Bárbara Zorrilla.

¿Podría ser ese el caso de Olga Moreno? Sea como fuere la realidad es que Rocío Flores abandonó a su madre en 2012 y madre e hija nunca jamás han vuelto ha hablar. Y como la propia Rocío Flores ha dicho en todos los medios: “para mí mi madre es Olga Moreno”.