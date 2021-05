20 may 2021

“Yo creo en la justicia, pero la justicia tiene que escuchar a las mujeres. Yo lo que quiero es que se me escuche en sala”. A Rocío Carrasco se le seca la boca de afirmar, episodio tras episodio de la docuserie “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, que tras 20 años de violencia (incluso institucional sigue confiando en que se hará justicia con su caso. El último capítulo emitido por Telecinco no ha sido una excepción.

En él hemos podido escuchar los estremecedores audios de la declaración de Rocío Carrasco en la sala del juzgado en la que entre sollozos intenta explicar que el daño psicológico que sufre está producido por su exparejaAntonio David Flores y el uso que él hace de los medios de comunicación para calumniarla y acosarla desde que se divorciaron.

“No me deja vivir. No consistente que viva. Este señor ha hecho que hasta mis hijos me odien. Cada vez que este señor sale en televisión o en la portada de una revista yo tengo que ir corriendo al psiquiatra a aumentar mi medicación. Yo ya no duermo ni con pastillas”, declara rota de dolor en esa sala y con evidente angustia. Esta causa fue sobreseída temporalmente por el Tribunal Supremo, pero aún así Rocío Carrasco advierte: el caso no está cerrado, Antonio David Flores no es absuelto (como él afirma) y podría acabar en la cárcel. ¿Tiene razón Rocío Carrasco cuando confía en ver a su ex ingresando en prisión?

Video: Rocío Carrasco, el drama de una familia en ruinas

Antonio David Flores: “he sido absuelto de malos tratos”

La denuncia que ha ocupado gran parte del metraje del undécimo episodio de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” la interpuso Rocío Carrasco el 23 de diciembre de 2016 en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. En esa denuncia Rocío Carrasco habla de tres delitos que presuntamente habría cometido Antonio David Flores: un delito de lesiones psicológicas contra Rocío Carrasco y dos delitos que tienen que ver con el quebrantamiento de los deberes de custodia sobre sus dos hijos.

Es el juzgado de Plaza Castilla el que decide que este caso debe ser derivado a un tribunal de violencia de género (no Rocío carrasco como asegura Antonio David Flores) y con la llegada del caso al juzgado de Alcobendas comienza un nuevo periplo judicial para Rocío Carrasco y Antonio David Flores que de momento concluye con el sobreseimiento temporal del caso confirmado en 2020 por el Tribunal Supremo.

Con esta decisión judicial, de nuevo, nos enfrentamos a dos versiones, la de Antonio David Flores que anuncia en los medios de comunicación que ha sido absuelto de malos tratos y la de Rocío Carrasco y toda la profesión jurídica, incluida la delegada del gobierno contra la violencia machista Vicky Rosell, que afirma que no está absuelto porque, en realidad, nunca ha sido juzgado por este delito. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, cerca del 40% de las demandas interpuestas en los tribunales contra violencia de género acaban como sobreseimientos provisionales.

Antonio David Flores habla con su abogado camino del tribunal en una de las muchas ocasiones que Rocío Carrasco y él han tenido que verse las caras en un juicio. pinit

“Cuando hay un sobreseimiento normalmente suele ser un sobreseimiento provisional - explica Marian Navarro, abogada especialista en derecho de familia de Le Morne Brabant-. Si durante el tiempo de prescripción del delito, que en este caso serían cinco años, hay nuevos indicios, nuevas pruebas, pues se puede volver a encausar y abrir el caso. Pero mi opinión personal sobre este particular es que en este caso es muy difícil que Rocío Carrasco pueda reabrir esta causa”.

Qué necesita Rocío Carrasco para que se reabra su caso

La abogada Marian Navarro está en lo cierto, Rocío Carrasco, tras su intento de suicidio de 2019 intentó que el caso se volviera a reabrir, pero no lo consiguió. Algo que llama la atención porque qué mayor prueba se puede aportar sobre un sufrimiento psicológico que intentar acabar con tu propia vida al ver a tu hija en televisión defender a la persona que lleva años acosándote durante décadas desde esos mismos medios.

Aunque incluso tras el intento de suicidio la demanda por daños psicológicos de Rocío Carrasco no pudo ser reactivada, Javier Vasallo, el abogado de la hija de Rocío Jurado, no pierde la esperanza de que se pueda reabrir gracias a las nuevas pruebas que están surgiendo a raíz de la emisión de la serie documental: “Yo tengo esperanza en el trabajo y seguiremos en esta línea. La violencia de género sigue siendo la asignatura pendiente”.

También llama la atención a ojos de los profanos en derecho que en las distintas instancias judiciales por las que ha pasado este caso los jueces decidieran “ignorar” el informe elaborado por la Unidad de valoración Integral e Violencia de Género confeccionado a instancias de la jueza instructora por un equipo compuesto por una psicóloga, un médico forense y una trabajadora social en el que se concluía que existía una relación de causalidad entre el daño psicológico que denuncia Rocío Carrasco y la constante campaña de desprestigio contra ella que realiza Antonio David Flores en los medios de comunicación.

Video: Antonio David da la cara tras las acusaciones de Rocío Carrasco

“Pero, al final, los informes no son vinculantes. El juez está en su derecho de decidir aún habiendo un informe favorable. Es como cuando tenemos un informe psicosocial que afirma que lo mejor es la custodia compartida pero el juez decide que no. Esta situación es la misma”, explica Marian Navarro que también apunta: “No creo que él vaya acabar en la cárcel ni mucho menos por esta demanda. Ahora bien, si ella lo que quiere es verlo sentado en una sala de un tribunal y que cuando ella vaya a declarar se reconozca, con las pruebas que aporta, que lo que dice es cierto y llevarse esa victoria “moral”, eso sí puede suceder si él la demanda por injurias y calumnias a raíz del programa de televisión”. Quizá por ese motivo, para evitar esa “victoria moral” Antonio David Flores no ha denunciado por calumnias a Rocío Carrasco, sino a la productora de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

El juicio que sí puede llevar a la cárcel a Antonio David Flores

Donde la demanda por daños psicológicos no llega puede que sí llegue Hacienda. Entre los muchos frentes judiciales abiertos que tiene Antonio David Flores existe una querella criminal por insolvencia punible por la que se le acusa de un delito de alzamiento de bienes. Por este delito el ministerio fiscal solicita cuatro años de cárcel para él (entre otras medidas sancionadoras) y el abogado de Rocío Carrasco cinco años de prisión. Al ser penas superiores a los dos años, de serle la sentencia desfavorable, Antonio David Flores sí podría acabar en la cárcel por este delito.

Este caso se remonta a la primera demanda que Rocío Carrasco hace contra Antonio David Flores para reclamarle la pensión de los hijos que él sólo abonó en tres ocasiones. La deuda acumulada por el ex guardia civil por este motivo ascendería a los 60.000 euros, pero a pesar de que se dictaminó que debía pagarla nunca la abonó.

En 2012 Antonio David Flores se declara insolvente y desde ese momento el caso ha ido evolucionando de forma extraña. Con la declaración de insolvencia Antonio David Flores no solo no paga esa deuda sino que también deja otras que tenía sin pagar, como las costas de diferentes juicios que ha perdido a lo largo de los años, incluyendo el pleito que le puso a Rocío Jurado (y cuya resolución la cantante no pudo ver porque murió antes del veredicto) y que ascendían a 200.000 euros.

En el proceso de instrucción de la querella por insolvencia punible y alzamiento de bienes Antonio David Flores confirmó ante el juez y los abogados que no pagó las deudas a pesar de tener una nómina de 2000-3000 euros al mes y que durante años, al ser embargada la nómina, facturó sus colaboraciones en televisión y portadas en las revistas del corazón a través de las empresas de las que su mujer Olga Moreno (como Maíta y Paíto S.L.) es la única titular.

En el programa de ayer en Telecinco se calculó que en estos 20 años de tránsito de Antonio David Flores por los platós de televisión y las portadas de las revistas vendiendo la intimidad de sus hijos y calumniando a su exmujer el ex guardia civil habría cobrado de tres a cinco millones de euros. Ocultar ese dinero para no pagar sus deudas es un hecho que sí podría llevarlo a la cárcel, pero eso no se sabrá hasta que no haya una sentencia firme sobre este caso… y ya sabemos que la justicia está siendo muy lenta en este caso.