19 may 2021

Estamos cerca del final de la docuserie de Telecinco protagonizada por Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, y la protagonista ha hablado sin pelos en la lengua de qué es lo que piensa de la actual pareja de Antonio David Flores: Olga Moreno. La fama de la mujer que hasta la fecha ha sido considerada “la buena madre” la “la madre coraje” está viviendo sus horas más bajas de popularidad a medida que la hija de Rocío Jurado la identifica como una persona “cómplice y en muchas ocasiones imprescindible para que se me causara el mal que se me ha ocasionado”. El momento máximo de indignación contra Olga Moreno lo pudimos ver en el último episodio cuando Rocío Carrasco pronunció una frase que se convirtió en tendencia en Twitter. “No tiene coño”.

Las pruebas que Rocío Carrasco aporta en su relato y su propio testimonio están desvelando algunas de las mentiras que Olga Moreno ha contado en los medios a lo largo de los últimos 20 años. Estas son las tres mentiras que Olga Moreno ha dicho en revistas y programas que más han dolido a Rocío Carrasco según ella misma ha explicado en la docuserie de Telecinco, ¿añadiremos alguna más en el programa de esta noche?

“Yo nunca he hablado de Rocío Carrasco”

Antes de Supervivientes podríamos haber concedido el beneficio de la duda, después de Supervivientes, no. Toda la experiencia de Olga Moreno en el reality de Telecinco en el que está participando ha dejado muy claro que, contra lo que ella misma afirma, sí habla de Rocío Carrasco.

De hecho, desde la playa de Honduras habla de Rocío Carrasco, la responsabiliza del alejamiento de sus hijos, afirma que no sabe qué le pasa por la cabeza, acusa a Fidel Albiac de ser una persona turbia y el responsable de la desgracia de Rocío Carrasco, explica lo mal que lo está pasando por las demandas en los juzgados de Roció Carrasco… Antes de participar en este programa Olga Moreno ya había salido en portada de la revista Semana repitiendo esos mismos mensajes y en el Sálvame Deluxe de 2019 anunció que ella sí era feliz, no como Rocío Carrasco.

Video: Antonio David da la cara tras las acusaciones de Rocío Carrasco

Otra de las frases que dice a menudo Olga Moreno es que nunca ha hablado mal de Rocío Carrasco a sus hijos, cosa que quedó en entredicho con una de las anécodtas que cuenta Rocío Carrasco en Telecinco, cuando el niño, David Flores, dijo ante Rocío Carrasco y Olga Moreno "¿ves como mi mamá sí iba a venir?". El niño estaba ingresado en el hospital desde hacía varios días y nadie había avisado a Rocío Carrasco de su ingreso... aunque sí le dijeron al niño que su madre no aparecería por allí para cuidarle.

“Yo sí que nunca he dicho nada de ella, pero ahora lo digo; es una sinvergüenza. Le ha venido bien ser la madre coraje, porque le ha reportado un beneficio económico”, ha asegurado Rocío Carrasco en su docuserie.

“¿De verdad no vas a saludar a tu hijo?

Olga Moreno habló en Sálvame Deluxe del enfrentamiento que tuvo con Rocío Carrasco en el juicio que decidió el destino de su hijo David Flores. David Flores abandonó la casa de su madre en el verano de 2016 para pasar el verano con su padre. No volvió a la casa materna. El 22 de septiembre Rocío Carrasco pidió por mail al abogado de Antonio David Flores que le devuelvan al menor que en aquel momento contaba con 17 años de edad.

Al no recibir respuesta Rocío Carrasco interpone una demanda por imcunplimiento del convenio de custodia, pero la ejecución de esa reclamación no se hace efectiva. El menor debería haber vuelto a su casa pero nunca volvió. Finalmente la vista de esa reclamación tiene lugar al año siguiente, en 2017, cuando el niño ya ha cumplido 18 años y lleva meses viviendo con su padre y sin visitar a su madre.

Antonio David Flores y su mujer, Olga Moreno, asistiendo a un evento. pinit

La narración de lo que pasó en ese juzgado la hizo Olga Moreno en un célebre Deluxe de Telecinco de 2019. En aquella ocasión, su primera entrevista televisiva, la mujer de Antonio David Flores compartió con la audiencia cómo se enfrentó en el juzgado de Alcobendas cuando a Rocío Carrasco porque esta ignoró a su hijo. “¿De verdad no vas a saludar a tu hijo?”, afirma haberle dicho mientras Rocío Carrasco la ignora y se aleja.

El relato de Rocío Carrasco poco tiene que ver con el de Olga. “Yo soy la primera en abandonar la sala y detrás mío está mi abogado. En ese momento veo al niño [su hijo David Flores]. Olga estaba pendiente y cuando abro la puerta me mira fijamente, comprueba que soy yo, le coge la cara al niño, se la gira para que no me vea y empieza a darle besos. Yo veo eso y me iba literalmente a por ella, pero mi abogado me coge del brazo y me hace salir de allí. El niño no me ve, ella no deja que me vea. Es mentira que ella me diga “¿en serio vas a pasar por delante de tu hijo sin saludar?”.

En otro momento de la docuserie Rocío Carrasco asegura sobre este episodio: “él es un sinvergüenza y ella una provocadora y queríais seguir llenando las arcas a costa de un escándalo mío, porque cualquier madre que ve lo que yo veo hace lo que yo hice, irme a por ella, menos mal que me pararon”.

"Esos niños me ha faltado parirlos"

Si algo ha presumido durante estos años Olga Moreno es de su buena relación con los hijos de Rocío Carrasco, especialmente con Rocío Flores. Olga Moreno ha declarado que a “esos niños solo me ha faltado parirlos” y que mantiene una buena relación con los dos. Mientras Rocío Carrasco asegura que cuando Rocío Flores visitaba a su padre Olga Moreno se iba porque no tenía buena relación con la niña.

Video: Rocío Carrasco, el drama de una familia en ruinas

Pero el punto álgido fue cuando Olga Moreno acudió al Deluxe asegurando que lo hacía por Rocío Flores y sentenció lo dolida que estaba porque se considerara a la hija de Rocío Carrasco como una niña de "Hermano mayor", es decir, como una adolescente conflictiva.

“Si fuera violenta yo no estaría aquí, -declaró en el Deluxe-. No es justo lo que están haciendo con ella. Rocío tiene carácter pero tiene un corazón que ya me gustaría tener yo”. En la docuserie de Telecinco se ha mostrado la sentencia que condenó a Rocío Flores por malos tratos reiterados a Rocío Carrasco, malos tratos que culminaron con una paliza que envió a la madre al hospital.