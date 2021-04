26 abr 2021

La alfombra roja de los Oscares una de las citas de moda más importante del año, solo a la altura de las mejores pasarelas internacionales. Después de un año de pandemia y vida en chándal, recuperar el glamour de las estrellas de Hollywood en esta 93ª edición se hacía más necesario que nunca. Sin embargo, una lista de invitadas muy reducida con la ausencia de las grandes divas (Angelina, Gwyneth, Natalie, Nicole, os echamos de menos) ha hecho que la 'red carpet' quede un tanto descafeinada. Eso sí, ha habido unos cuantos detalles 'sratorial' que no han pasado inadvertidos y que, sin duda, van a dar mucho de qué hablar (además del rejuvenecedor peinado de Margot Robbie o el cambio de look radical de Halle Berry).

El escotazo de Amanda Seyfried

Si hay una mujer que ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja de esta 93ª edición de los Premios Oscar, esa ha sido Amanda Seyfried. La actriz ha sabido mantener ese halo de glamour clásico al que siempre acude en las grandes citas (como los Globos de Oro) pero, esta vez, ha dejado a un lado su versión más 'naive' y, sin renunciar a esos vestidos princesa que tanto le gustan, se ha atrevido con un escote imponente que, sin embargo, no resulta vulgar ni mucho menos. Su impresionante vestido de tul rojo es de Armani Privé, está inspirado en los pétalos de una flor y, sin duda, ya tiene su lugar en la historia de la 'red carpet'.

Zendaya no tiene miedo a la mala suerte

El nombre de Zendaya se ha hecho cada vez más poderoso no solo en la industria del cine, también en la fantasía de la alfombra roja. La actriz y cantante siempre consigue el aplauso de la crítica por sus looks, y esta edición de los Oscars no iba a ser una excepción. El vestido que ha elegido, un llamativo diseño 'cut out' con top mínimo de escote corazón y un falda sirena con una impresionante caída de Valentino Alta Costura, solo es apto para mujeres muy seguras de sí misma (sí, y con tipazo): incluso, brilla en la oscuridad. Y es que, ¿quién dijo que el amarillo daba mala suerte?

Carey Mulligan, la princesa de la alfombra roja

Otro de los looks más comentados de la noche de los Oscar ha sido, sin duda, el de Carey Mulligan, que ha reinventado el estilo princesa y lo ha hecho suyo con un impresionante diseño de Valentino Alta Costura bordado en maxi lentejuelas doradas que combinaba un crop top tipo bandeau con una falda de cintura marcada y volumen XXL. No se ha llevado la estatuilla a la mejor actriz esta vez, pero tiene nuestros 'dieces' en estilo.

Chloe Zhao recoge su Oscar en zapatillas

Es más que probable que, hasta hoy, muchos no supiéramos quién era Chloe Zhao, pero la directora chino-estadounidense ha sido la gran protagonista de esta 93ª edición de los Oscar. Su 'Nomadland' se ha llevado la estatuilla a la Mejor Película y ella ha sido la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección. La guinda al pastel la ha puesto al recoger sus premios y hacer historia en zapatillas. Eso sí, con un vestido de Hermès.

Alerta, tendencia: ¿los abdominales son el nuevo escote?

Si hay una tendencia que han mantenido común algunos de los looks más llamativos de esta edición de los Premios Oscar, ha sido la de llevar la tripa al aire. Ya sea con conjuntos de crop top y falda como Carey Mulligan, o con vestidos 'cut out' como los de Zendaya, Vanessa Kirby, Andra Day (en la foto) o Mia Neal, parece que la alfombra roja confirma que es hora de ponernos las pilas con el entrenamiento, porque va a tocar presumir de 'six pack' este verano para ir a la última.