10 abr 2019

Compartir en google plus

Es habitual que, cuando los famosos son padres y salen del hospital, estos posen a las puertas con el niño en brazos. Salvo que haya una exclusiva de por medio, ya que esas fotos restarían valor al posado para el medio con quien haya un contrato. O salvo que te encuentres en un pleito judicial como el que David Bisbal mantiene con la madre de su primera hija, Elena Tablada.

Ayer por la tarde, el cantante almeriense y su mujer, Rosanna Zanetti, salían de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde el pasado fin de semana nacía su hijo Matteo. Ni una foto mirando a los fotógrafos. Eso sí, el artista juntó sus manos y se dirigió a la prensa como pidiendo perdón. Es entendible.

David Bisbal se dirige a la prensa con un gesto mezcla de perdón y agradecimiento. pinit gtres.

Por la mañana, Bisbal se había visto las caras en los juzgados con Tablada. Era él quien había interpuesto la demanda. El motivo, la exposición que esta realiza de la hija que tienen en común, Ella, en las redes sociales. El cantante considera que está dejando en una situación de desprotección a la menor y está dispuesto a llegar hasta donde haga falta por dar amparo a la niña.

Claro, en medio de este clima, con una menor de por medio, no habría sido coherente que David se prestase a presentar al recién nacido ante la prensa. Si bien es cierto que una y otra práctica no es comparable, si podría entorpecer ese proceso judicial que libra con una Tablada que, a pesar de la guerra en la que están inmersos, se dio una tregua nada más nacer el hijo de su ex.

Poco después de la llegada al mundo de Matteo, Bisbal colgaba una imagen con las manos de sus dos hijos, la suya y la de su mujer. Tablada no dudaba en darle un 'like' cómplice con el que, quizás, estñé tratando de suavizar la situación insostenible a la que han llegado.

Más noticias sobre David Bisbal...

- La fotos de la romántica sesión preparto de Rosanna Zanetti y David Bisbal

- La reflexión de Elena Tablada sobre la maternidad con la que ataca a David Bisbal

- David Bisbal revela su vocación frustrada