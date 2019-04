23 abr 2019

Compartir en google plus

Ahora que Isabel Pantoja está en la isla de 'Supervivientes' -y que ya ha tenido su primera crisis antes de que dé comienzo el 'reality'-, va a haber muchos rostros que salgan a la palestra en busca de su pedacito de pastel. Eso, que no lo dude nadie. Ni lo más mínimo. Lo ha hecho mientras estaba cumpliendo condena o cuando permanecía recluida entre los cuatro muros de Cantora. Ayer era Dulce Delapiedra quien hacía acto de presencia en el plató de 'Sálvame'.

Sin embargo, más allá de lo que pudiera decir de la que fuera su jefa, lo que llamó la atención es que la niñera se plantó en Mediaset en silla de ruedas. La pregunta era más que obvia: ¿qué le había pasado para no poder entrar por su propio pie en los estudios de Telecinco?

Ella misma, sin problema, lo explicaba: "Me caí por una carretera por la que iba corriendo. Me caí de rodillas y me hice muchísimo daño. Entre la caída y mis problemas de espalda, estoy muy dolorida". Vamos, nada por lo que alarmarse ni que le vaya a impedir seguir teniendo su cota de protagonismo.

Porque, amén de la tonadillera, de aquí van a comer muchas bocas. Por supuesto, su hijo Kiko Rivera, que ejercerá de defensor en plató. Pero su hermana, Chabelita, también estará defendiendo a otra de las concursantes, cara a cara con el 'DJ'.

Prepárense, porque 'Supervivientes 2019' trae curvas de las de agarrarse bien al sillón y dejar quieto el mando, alejándolo de todo aquel que sea sospechoso de cambiar de canal.

Más noticias sobre Dulce Delapiedra...

- Así era la nariz de Dulce Delapiedra antes de su operación

- Dulce Delapiedra, hundida

- Dulce Delapiedra, sobre Chabelita: "Va a ser mi niña toda la vida"