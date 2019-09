27 sep 2019

Este verano se encendían todas las alarmas con una llamada de un Antonio Tejadomuy alterado a 'Sálvame' después de que el programa sacara a la luz una nueva infidelidad del sobrino de María del Monte. Al día siguiente, arrepentido, llamaba de nuevo para pedir disculpas y explicaba que estaba atravesando un momento de lo más complicado y que aún no estaba preparado para entrar en detalles.

María Patiño daba fe a su versión después de haber recibido una llamada desesperada de su compañero que, el pasado miércoles, en la portada de la revista 'Lecturas', le ponía nombre a ese problema que le había hecho alejarse de la televisión y tener esa reacción tan agresiva: adicción a la cocaína y al alcohol.

A pesar de que lleva un mes escaso siguiendo terapia, lo cierto es que Antonio ha querido reincorporase al trabajo, tal y como hemos podido ver estas semanas con su presencia en las galas de 'GH VIP 7'. Pero solo ha retomado esa tarea. ¿Por qué no ha regresado a su silla de 'Sálvame'?

Es verdad que amenazó con no volver nunca, pero luego dio marcha atrás. Ahora, también en la revista 'Lecturas', revela cuál es el motivo de haberse incorporado a un sitio sí y a otro no. "Allí se tocan aspectos de la vida privada y tengo que estar más fuerte", ha sido la respuesta que ha dado, dejando ver que regresará, pero que no es el momento.