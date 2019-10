3 oct 2019 sara corral

Pilar Rubio y Sergio Ramos, que se casaron en el mes de Junio, ya tienen tres hijos. Sin embargo, en una entrevista que la periodista le concedió a Toñi Moreno, desveló un dato que sin duda no ha pasado nada desapercibido. Y es la posibilidad de un futuro embarazo.

"Sergio y yo nos hemos criado en ambientes de familias normales y es lo que hemos vivido y queremos inculcar a nuestros hijos, respeto, trabajo, esfuerzo, lo que cuesta, ellos ven que sus padres salen a trabajar para tener un buen colegio, comer todos los días, tener facilidades…", comenzaba diciendo Pilar.

A lo que continuaba diciendo: "Es difícil conciliar pero lo hacemos, la suerte que tengo en 'El Hormiguero' es que mucho de los retos los puedo ensayar en casa, mis hijos me ayudan".

Toñi le preguntó a la periodista si existía la posibilidad de ir a por la niña, a lo que ella contestó: "¿Otro? Que luego cuesta mucho recuperarse...", y añadió: "No estoy embarazada. No lo estoy, no tengo tiempo. No me importaría… en nuestro trabajo nunca encuentras el momento, tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero me daría igual que fuese niño o niña… De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen".

Tendremos que esperar para ver si la pareja se anima a por el cuatro hijo.