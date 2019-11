23 nov 2019 cristina rivas

Saltó a la fama en Italia tras participar en el programa de talentos musicales 'Factor X'. Fue el ganador del Festival de San Remo en 2013 y llevó a su país a la séptima posición en el Festival de Eurovisión en el mismo año. Ahora, triunfa por toda Europa con su disco 'Atlantico' y la nueva reedición 'Atlantico On Tour'.

Corazón Acaba de lanzar 'Atlantico On Tour', ¿Qué novedades podremos encontrar en este nuevo disco?

Marco Mengoni 'Atlantico On Tour' es un resumen de este último año. Comenzó con mi nuevo álbum 'Atlantico' lanzado el pasado noviembre. Luego, continuó con la gira de verano en algunos de los lugares más bellos de Italia. Pero esta parte del viaje aún no ha terminado. Actuaremos una vez más en toda Italia y Europa. 'Atlantico On Tou'r es un disco doble que incluye el 'Atlantico' original, 19 canciones grabadas durante la gira, y tres canciones nuevas. Como dije antes, es una combinación perfecta para representar lo que este viaje había sido para mí.

C.

Muchos artistas italianos muestran su interés por lanzar temas en castellano. ¿Le gustaría comenzar a cantar en ambos idiomas?

M.M. Realmente amo el español. Me gusta mucho cantar en vuestro idioma, y además tuve la oportunidad de vivir algunos meses aquí. De hecho, 'Atlantico' también fue lanzado en una versión completa en español. Significó mucho para mí, porque me dio la posibilidad de llegar a más personas al romper las barreras lingüísticas. Por ello, estaremos el 15 de diciembre en Barcelona tras haber estado en Madrid la pasada primavera, y ha sido increíblemente. Me encantaría actuar también en otras ciudades españolas en un futuro, porque el público español me hace sentir emociones muy fuertes

C. ¿Habrá sorpresas para sus fanes en esta nueva gira?

M.M. Estoy trabajando en la lista de conciertos, y puedo asegurarles que el de Barcelona sera único, porque voy a cantar tanto en italiano como en español. Me siento agradecido por todo el amor que me muestra constantemente, sobre todo cuando estoy de gira

C. ¿Cómo lleva el estar lejos de su familia mientras estas en los conciertos?

M.M. Tengo muy buena relación con ellos, representan mis orígenes y me encanta volver a mi ciudad. Me fui de casa cuando era muy joven, así que estoy acostumbrado a estar lejos de ellos. En algunas giras vienen conmigo, y eso me encanta.

C.

Comenzó su carrera en 'Factor X'. ¿Cree que este tipo de programas son una buena plataforma para conseguir oportunidades?

M.M. ¿Sabes? Solo puedo hablar de mi experiencia, Factor X ha sido una gran oportunidad para mí. Pero también entendí que la música habría sido mi trabajo tarde o temprano

C. Representó a su país en el Festival de 'Eurovisión' en 2013. ¿Cómo fue su experiencia?

M.M. Representar a Italia fue un verdadero honor. Eurovisión me dio esta gran oportunidad de ser conocido fuera de las fronteras italianas, y también para conocer a muchos artistas de toda Europa. Pero sobre todo, me encantó el mensaje que representa el Festival: "La música es capaz de unir diferentes países y culturas, sin importar las diferencias sin barreras".

"Llamo a mis fanáticos 'mi ejército pacífico'. Son mi fortaleza para este trabajo"

C. Acumula casi dos millones de seguidores en sus redes sociales. ¿Le gusta estar en contacto con ellos?

M.M. Llamo a mis fanáticos 'mi ejército', uno pacífico, obviamente. Son mi fortaleza, y la razón por la que puedo hacer este increíble trabajo. Son personas preciosas y me gusta involucrarlos también otros proyectos que no sean solo musicales. Por ejemplo, este verano lancé una iniciativa social para frenar el cambio climático. El objetivo del desafío era recolectar plásticos, y llegamos a recolectar 53.000 kilos.

C. Al tener tantos seguidores, también tendrá que enfrentarse a duras críticas. ¿Le afectan o prefiere no tenerlas en cuenta?

M.M. En estos años entendí que todas las emociones que puedo sentir son importantes. Todos ellas, desde la alegría hasta el dolor. Pero también soy consciente de que mi música pueda causar reacciones negativas. Y después de todos estos años, aprendí que las críticas sin sentido no son importantes. Mientras que, por el contrario, las críticas positivas pueden ser útiles, y ser parte de mi crecimiento personal.

C. Está en uno de sus mejores momentos profesionales. ¿Cómo se plantea su futuro más próximo?

M.M. Hasta el 18 de diciembre estaré de gira en Italia y en Europa. Y, además, el 15 de noviembre se estrena Klaus (la primera película de animación producida por Netflix) en la que pongo la voz a Jasper, el personaje principal. Me animé a hacerlo tras haber interpretado la voz de Simba en la versión italiana de El Rey León. Pero, realmente después de todo esto, me encantaría tener un poco de tiempo para viajar, y buscar nuevas inspiraciones.