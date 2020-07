1 jul 2020

Adara Molinero está no solo feliz, sino además ilusionada. Lo primero, porque ha conseguido llegar a un acuerdo con Hugo Sierra por la custodia del hijo que tienen en común, un asunto que le angustiaba desde el mismo momento en el que pusieron punto y final a la relación. Lo segundo, porque hay un nuevo hombre en su vida con el que resarcirse del trago amargo del desamor con Gianmarco Onestini.

Es en la revista 'Lecturas' donde, con un espectacular posado en bikini, la ex de 'Gran Hermano' explica los detalles de ese acercamiento con Hugo por el bien de ese niño que no tiene la culpa de que las cosas entre ellos no fueran según lo previsto. "Los dos hemos puesto de nuestra parte, siempre se lo voy a agradecer", manifiesta Adara en las páginas del mencionado medio.

Y es en el transcurso de esa charla en el que suelta el bombazo. ¿Recordáis los rumores de una posible relación con Rodri Fuertes, que habría causado su ruptura con Gianmarco y que este se marchara a toda prisa a Italia? Pues no sabemos si en aquel momento ya había cierta atracción, pero lo cierto es que, ahora, están juntos.

Ella misma revela que comenzaron a salir hace dos semanas y que está ilusionada ante la posibilidad de que el amor entre ellos eche raíces. De poder dejar atrás todas esas experiencias fallidas de las que nos ha hecho partícipes con sus apariciones en los medios de comunicación. Sobre todo, porque a Adara le duele haber fracasado con Hugo en ese proyecto de formar una familia, y quiere ver que es capaz de levantar algo sólido en el terreno sentimental.

"Nos estamos conociendo despacio y nos los pasamos superbien", explica Molinero, que es consciente del revuelo que se va a montar con esta confesión. Aunque solo sea por esos rumores de hace un par de meses a los que ahora se dan forma.