10 nov 2019

Hacía cuatro meses que no veíamos juntas a Meghan Markle y a Kate Middleton y por fin, anoche, acudían junto a los príncipes Harry y Guillermo a un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, dentro de las celebraciones del Festival de Remembrance, que celebran todos lo años por estas fechas (se hace desde 1923) y que homeajea a todos los cáidos en conflictos bélicos. Las dos apostaron para el evento por looks en colores oscuros: Meghan de negro y Kate, de azul marino. Dos vestidos sobrios que no dicen mucho pero que si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos con el de Kate y su diadema joya. Y es que Meghan no convenció con un traje brocado de inspiración retro que no favorecía nada a su figura. Ya le ocurrió hace unos días con un abrigo que desató, otra vez, los rumores de un nuevo embarazo.

Meghan Markle acudía junto al príncipe Harry al Royal Albert Hall de Londres con un vestido de vuelo y tejido brocado en color negro. pinit gtres

Un vestido de tejido brocado en color negro, manga francesa y escote amplio, con dos pequeñas solapas a los lados. Ajustado hasta la cintura, con cinturón y botones de la misma tela, y con muchísimo vuelo en la parte de la falda. Un vestido que aún no sabemos quién lo ha diseñado pero que no le hacía justicia a la figura de la duquesa de Sussex. Lo acompañó con unos zapatos de Aquazzura de tacón de aguja y talón al aire.

Un look que además de ponerme más volumen a su silueta también le ponía años de encima a Meghan, que está mucho más favorecida con otro tipo de siluetas, como una falda lápiz.

Sin embargo, la Duquesa de Cambridge apostó por un sencillo vestido azul marino de largo midi y escote barco, con un cinturón negro, que dejaba ver la espectacular figura que tiene. Pero lo que más nos gustó fue la elección de la diadema joya, un accesorio que no solo está de moda sino que a Kate le quedaba así de bien, con el pelo para atrás y la melena peinada con ligeras ondas para dar volumen.

Kate Middleton llevó un sencillo vestido azul marino pero lo que más nos ha gustado de su look ha sido la diadema joya. pinit gtres

Una diadema que ya le queremos copiar y que podemos encontrar en cualquier de nuestras tiendas low cost favoritas. ¿Te animas?