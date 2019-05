23 may 2019

Compartir en google plus

Llega el buen tiempo y con él solo queremos pensar en sacar de nuestro armario todos esos vestidos de verano perfectos que hemos tenido guardados todos estos meses, pero tampoco podemos evitar echar un vistazo a las nuevas colecciones y a los nuevos vestidos de verano que ya han empezado a estrenar nuestras influencers favoritas.

En este caso, le ha tocado el turno a la influencer María Pombo y a uno de sus nuevos vestidos cortitos perfecto para el verano por varias razones: está hecho de lino (la tela más fresquita y una de la que no nos separaremos este verano), incluye el color naranja (uno de los colores tendencia de la temporada) y lleva manga corta abullonada (el must que no podrá faltar tampoco este verano).

La influencer lo ha lucido en uno de sus recientes stories de Instagram donde además de comprobar que este vestido es la perfección personificada, también hemos descubierto que pertenece a la nueva colección de Zara.

María Pombo ha lucido este vestido de Zara en uno de sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Así que nos hemos apresurado a comprobar si aún seguía disponible en la web de la firma y ¡voilá! lo hemos encontrado disponible en todas las tallas y además a un precio low cost de ¡solo 29,95 euros!

Vestido de escote pico y magna corta abullonada en color naranja, 29,95 euros. pinit Zara.

Incluye todas las tendencias, es fresquito, cómodo y low cost... ¡Creemos que cumple todos los requisitos perfectos para estrenarlo ya! Con botines, sandalias, sneakers, botas tipo cowboy... ¡Tú decides!

No te pierdas...

- Marta Riumbau tiene el pantalón de pijama que necesitamos en nuestros looks de diario

- Lady Addict lleva los escotes en la espalda a otro nivel con su conjunto más sexy y elegante

- Vestidos de verano preciosos hasta la talla 50