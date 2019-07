8 jul 2019

Sumar unos centímetros de altura no solo tiene que ver con lo que midan tus tacones, de hecho puede que odies este tipo de calzado y seas de las que prefieren antes la comodidad de las sneakers o de las sandalias planas o también puede que estés contenta con tu altura. Sea como sea, lo que está claro es que lo importante es aceptarnos tal como somos, pero esto no quiere decir que de vez en cuando quieras apostar por looks con los que consigas agregar unos centímetros más visualmente.

Y como las influencers son expertas en hacer cualquier tipo de estilismo instagrameable en segundos con este tipo de trucos, hemos recurrido a ellas para buscar esos cinco tips para parecer más alta por los que las influencers ya han apostado en Instagram y que puede que se conviertan en tus nuevos trucos favoritos ¡Toma nota!

1. Prendas anudadas a la cintura:

Alba Díaz es experta en apuntarse a este tipo de estilismos. En este caso, la hija de Vicky Martín Berrocal dio con el truco perfecto para conseguir que las faldas largas también nos hagan parecer más altas. ¿El secreto? Combinarla con una blusa o camisa anudada a la cintura que consiga marcarla ligeramente por encima del ombligo. De esta manera parecerá que tus piernas son mucho más largas.

2. Empeine y tobillos descubiertos:

Marta Carriedo sabe que cuanto más se vea el empeine y los tobillos más larga parecerá la figura. Por eso no duda en combinar sandalias planas de diseño abierto con pantalones pitillo tobilleros. ¡El mix perfecto para sumar centímetros!

3. Estampado de rayas verticales:

Además de hacerte más delgada, las rayas verticales también alargan visualmente la figura. Y si combinas rayas verticales con un vestido camisero largo como el que lleva en esta publicación la influencer Tezza, entonces el lookazo para parecer más alta ¡estará más que asegurado!

4. Vestidos largos:

Ese mix de rayas verticales y vestido largo perfecto lo ha conseguido también la influencer Marta Riumbau con uno de los vestidos blancos de Asos más bonitos del verano. Pero lo cierto es que también podrás sumar centímetros con cualquier otro vestido que cuente con este tipo de diseño hasta los pies, ya que hacen que tanto las piernas como el tronco se vean mucho más largos.

5. Pantalones acampanados:

Lo mismo sucede con los pantalones de pata de elefante o de campana. Ya que además de estar en plena tendencia, podrán convertirse en tus aliados perfectos también para conseguir ese efecto visual de piernas infinitas que solo consiguen este tipo de pantalones retro.

Ya tienes todos los tips básicos que necesitas para parecer más alta esta temporada y despedirte de los tacones. Aún así no olvides esa premisa de 'menos es más', con la que podrás demostrar que este tipo de trucos para parecer más alta brillan aún más con prendas básicas o integrados en looks con complementos sencillos. ¿Preparada para presumir de altura y estilazo este verano?

