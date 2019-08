30 ago 2019

Descubrimos a Marina Llorca gracias al movimiento que creó a partir del hashtag #marinaimitandoXL, una iniciativa en la que recreaba las fotos de las influencers más conocidas, pero en versión curvy. Sus trucos de belleza, looks y sus bikinis van unidos siempre al mensaje body positive, que hace de esta influencer una de las más especiales de Instagram. Y su última publicación es un claro reflejo de ello. Marina ha dado una lección de la que todos debemos aprender y lo ha hecho con algo tan simple (o no) como es el estampado de su bikini.

Hace unos días compartía con sus seguidores su última compra en Asos que incluía un bikini de estampado de vaca. El animal print es una de las tendencias en moda de baño más seguidas por influencers como María Pombo o Cristina Pedroche. Pero no habíamos visto a ninguna de ellas usar el estampado escogido por Marina que, como ella ha explicado, tiene un doble sentido. "Os sorprendería cuántos aquí no usarían un estampado de vaca", ha comentado. Y es que, ha publicado una imagen en su cuenta posando con el bikini y explicando por qué es importante para ella, y nosotras no podemos dejar de aplaudir esta acción.

El término "vaca" puede ser indiferente para muchas chicas, pero muy relevante para otras. "A algunos igual ni se os había pasado por la cabeza. Pero a los que les afecta, ya han pensado todos los posibles dobles sentidos y comentarios dañinos que les pueden hacer", ha comentado. Porque muchas personas han sufrido lo que Marina explica en su texto: "Puede parecer una chorrada. Pero cuando tienes 15 años y alguien utiliza esa palabra para menospreciarte, no lo ves así". Por ello, Marina ha tirado de valentía y ha lucido el bikini con el que ha animado a todas sus seguidoras a no limitarse a la hora de vestir por su físico: "Absurdo es caer en dejar de ponerte algo, de hacer cosas, por el que dirán".

Somos muy fans de las mujeres valientes y que se ayudan unas a otras. Y el mensaje de Marina es toda una declaración de intenciones que desafía a los 'haters' y los comentarios negativos que se ven a diario en las redes. ¡Nos encanta!