26 sep 2019

Hay una última generación de influencers que está dando muhco de qué hablar. Desde Marta Soriano a María García de Jaime. Y, entre ellas, se encuentra Aretha Fusté (@arethalagalleta en Instagram). Sus últimos looks nos han hecho meterla en nuestra lista de favoritas, sobre todo por ese toque diferente que le da a todas las prendas que lleva, sean o no sean low cost. Su último triunfo fue con una camiseta de chico de Benetton, pero también nos encanta el toque que le da a las cazadoras vaqueras o cómo convierte un vestido de Zara en una prenda diferente. La última foto que ha subido a Instagram también nos ha hecho fijarnos en sus trucos de estilo porque ha elegido una blazer que le da un toque diferente al 'outfit' con americana de toda la vida.

Aretha Fusté lleva el look de otoño perfecto con una blazer corta de Pull&Bear. pinit @arethalagalleta

Lo decimos porque la influencer ha elegido un look muy sencillo con una americana color camel muy original. Lo es porque en vez de ser larga o en versión oversize como hemos visto últimamente, se trata de un modelo corto, a la altura de la cintura. Una prenda de Pull&Bear que era un verdadero chollo (25,99 euros) pero que ya no le vamos a poder copiar porque es un modelo de la temporada primavera/verano y no ha quedado ni una después de las rebajas.

Blazer 'torera' de Pull&Bear como la que lleva Aretha Fusté en su look de Instagram. pinit pull&bear

Aretha la lleva con una camiseta blanca de manga larga debajo, unos vaqueros de corte recto de Zara, una boina roja de Asos -ojo a las boinas porque nos van a dar mucho juego este invierno- y unos botines con puntera metálica de Au Revoir Cinderella.

Pero como nosotras no nos resignamos a quedarnos sin americana cortita, hemos buscado sin descanso hasta encontrar una de temporada. Y la hemos encontrado en Zara, en su nueva colección. Lo malo es que no cuesta 25 euros, sino mucho más: 69,95. Tiene un color más otoñal (un caqui oscuro) pero eso sí, hay disponibilidad absoluta de tallas.

Americana corta de la nueva colección de Zara (69,95 euros). pinit zara

¿Y tú? ¿Eres de americana corta sí o no? Nosotras, como las influencers, seguro que sí.