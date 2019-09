26 sep 2019

Compartir en google plus

Entramos definitivamente en modo fiesta, algo que podemos comprobar rápidamente en los perfiles de Instagram de las influencers: están llenos de vestidos de noche. Era de esperar, sin embargo, que Mery Turiel se destacara de sus compañeras con su excelente ojo a la hora de elegir looks nocturnos. Su decisión de seleccionar un total look blanco para la celebración anual de los Premios Cosmopolitan fue un acierto total: la convirtió en un punto de luz que se diferenciaba perfectamente del resto de las invitadas. Imposible no mirarla y admirarla. El lookazo es total.

El vestido blanco con falda de tubo de Asos que lleva Mery Turiel. pinit ASOS

Además del color, todavía capaz de resaltar el bronceado que queda del verano, tenemos que destacar la sencillez complicada de este vestido de Asos. Aunque su estructura y silueta juega al minimalismo, una de las tendencias que dominan el otoño, lleva detalles como un gran escote en V invertido (se cierra en el cuello y abre en la cintura) que es una genialidad. El lazo cinturón también rompe la previsibilidad del diseño.





VER 10 FOTOS Vestidos de invitada otoño/invierno con los que serás la mejor vestida

La falda de tubo, como vemos en la fotografía que ha subido Mery Turiel a su perfil de Instagram, es ajustadísima, con lo que permite delinear perfectamente la silueta y que la parte superior, con más volumen, contraste con la inferior. La guinda de este vestido de Asos es el precio: solo cuesta 51,99 euros. Si te das prisa, aún estás a tiempo de probártelo: las fans de Turiel están haciéndolo desaparecer.