11 oct 2019

Puede que para algunas el nombre de Begoña Vargas no les acabe de sonar, pero estamos seguras de que si te recordamos el baile viral que se marco junto con su novio Oscar Casas en una de las últimas bodas a las que asistieron juntos, entonces seguro que sabrás a quien nos referimos. Sí, ese baile que desde entonces no hemos podido dejar de ver en bucle y en el que Begoña Vargas viste un precioso vestido de invitada diseñado por Rocío Osorno.

Pues bien, después de ese vídeo nos hemos dado una vuelta por su perfil de Instagram y en él hemos descubierto que la joven es toda una influencer. Y es que en su perfil en la red social, no faltan toda clase de looks con muchas nuevas tendencias y verdaderos fotones al más puro estilo it girl. Pero concretamente, nos hemos parado en su última publicación de Instagram.

Una publicación en la que la influencer nos propone todo un lookazo de entretiempo perfecto para nuestros looks de diario y que podrás copiar con dos de tus básicos de armario (falda denim corta y en color negro conjuntada con un jersey en color teja), unas botas cowboy y la prenda estrella de la que ya nos hemos enamorado: su cazadora de cuero con detalle de tachuelas en la solapa.





Una prenda que aporta ese toque rockero y atrevido al look y que nos parece imprescindible para nuestros próximos estilismos de otoño. Y es que podemos decir, que es uno de esos imprescindibles que nunca pasan de moda temporada tras temporada y que siempre queremos en nuestro armario, aunque en él ya no nos entre ni una cazadora más.

Por eso, nos hemos visto en la necesidad de localizar esta chaqueta con tachuelas en las solapas, cierre frontal de cremallera y bolsillos laterales, que finalmente hemos encontrado en la web de Noon. Y tenemos buenas noticias porque la hemos encontrado disponible en todas las tallas, la mala noticia es que conseguirla te costará 129 euros, así que no se trata de una prenda low cost...

Biker de tachuelas, 129 euros. pinit NOON.

¿Se ha convertido ya en tu nueva prenda capricho para afrontar el entretiempo?