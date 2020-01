14 ene 2020

No le quitamos el ojo a los looks diurnos que nos va mostrando en Instagram Rocío Osorno. Nos encanta que recurra a tiendas del low cost en las que podemos comprar todas, sobre todo porque nos enseña maneras de combinarlas que le sacan todo el partido a las tendencias. Una de sus especialidades son los jerséis. La influencer se las arregla para detectar diseños que no solemos ver destacados en otras influyentes del estilo, demostrando que no solo posee una marcada personalidad para los looks de fiesta o invitada, sino también para los outfits confortables de diario.

El precioso jersey multicolor con efecto tie-dye que lleva Rocío Osorno. pinit

El jersey que nos propone pasó totalmente inadvertido a nuestro radar low cost. En una temporada en la que cargamos la tintas sobre volantes, bordados, apliques y todo tipo de adornos, nuestra mirada estaba centrada en un efecto más barroco. Sin embargo, tenemos que admitir que no siempre apetece llenarse de luces y abalorios. A veces vamos buscando diseños más tranquilos que aporten otro tipo de sensaciones. Es lo que Rocío Osorno consigue con este jersey de Pull&Bear.





Detalle del efecto tie-dye del jersey low cost que ha encontrado Rocío Osorno. pinit

El jersey no puede ser más amoroso y cuqui: está confeccionado en un punto de tacto muy suave y con colores pastel maravillosos. Pero, además, el tejido consigue un efecto tie-dye muy original, que no hemos visto en ningún otro jersey esta temporada. El diseño no puede ser más cómodo: tiene una silueta generosa, manga larga y cuello redondo. ¿Lo quieres? Te contamos lo que vale: 35,99 euros.