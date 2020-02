13 feb 2020

Si estás pensando en celebrar San Valentín, la cuestión del qué ponerse es siempre complicada. ¿Cómo dar con un look romántico sin caer en lo definitivamente ñoño, como los corazones, los lazos y el rosa? Otro tono demasiado previsible ya: lo lencero. Se ha convertido en un lugar común tal, que hasta está dejando de ser sexy. Si, además, tienes una talla plus, la cuestión se complica aún más, porque no tenemos tantas opciones ahí fuera... Por suerte, hemos encontrado en Zalando la blusa perfecta para llevar con vaqueros, un diseño espectacular con el tono adecuado en la intensidad justa y hasta la talla 54. ¿Se puede pedir más? Sí, que no sea muy cara. Prueba, también, superada.

La camisa que nos ha enamorado es de un precioso tejido transparente pero con lunares, una decoración con el tono justo de romanticismo y el punto justo de sexy. El diseño es espectacular: lleva el cuello camisero de rigor y las mangas, largas, con volumen. Con vaqueros queda maravillosa. Se trata de una prenda de la colección de New Look Curve que puedes encontrar en Zalando a un precio más que atractivo: 24,95 euros. Atención, porque la marca recomienda comprar una talla menos: el diseño es generoso.

Gracias al algoritmo de recomendaciones de Zalando encontramos otras dos blusas que no están nada mal, sobre todo si los lunares no son lo tuyo y prefieren los motivos florales. Son dos diseños también transparentes realmente bonitos. El primero es de la marca Glamorous Curve que queda genial sobre un sujetador deportivo, tal y como lo lleva la modelo. Funciona como un velo minimalista maravilloso y el precio es genial: 21,99 euros. El segundo es una camisa más sofisticada, confeccionada en encaje y con dos bolsillos de plastrón delanteros. Sigue en rebajas: costaba 99,95 euros y la tienes por 74,95 euros. Es de Live Unlimited London. ¿Con cuál te quedas?