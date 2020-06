22 jun 2020

La crisis del coronavirus también ha afectado a las rebajas de este verano 2020. Y aunque pueda parecer increíble, lo ha hecho de forma positiva. Después de meses con las tiendas cerradas y la venta on line como único canal, las firmas de moda (sobre todo las low cost) han tenido que reforzar sus secciones de Special Prices o de descuentos mid season para darle salida al stock que han acumulado durante este tiempo. Marcas como Zara, Stradivarius o Uterqüe han nutrido bien esta sección de descuentos durante meses, a la espera de dar el pistoletazo de salida a las rebajas que, en el caso de las firmas de Inditex será a mediados de este mes. Otras se han adelantado: Sfera, Mango y H&M ya han arrancado temporada de descuentos. Pero, antes de que empieces a comprar, toma nota de todas las ventajas que hacen de estas rebajas de verano 2020 las más espectaculares de los últimos años.

El primero de los motivos es el más obvio: las marcas tienen un exceso de stock por la caída de ventas de estos meses así que habrá una mayor oferta de productos. Se acabó eso de ver todo agotado desde el primer día de rebajas; ahora tenemos algo más de margen. Eso sí, tampoco te despistes porque hay prendas y accesorios superventas que también lo serán en rebajas.

Un segundo punto a favor es el precio. Si les urge vender lo que han acumulado también pondrán precios más competitivos. Cuanto más golosa sea la oferta, es decir, más rebajadas estén las prendas, más nos animaremos a comprar. Con el mismo presupuesto, nos haremos con una mayor cantidad de productos.

En tercer lugar, las ganas que tenemos de comprar. No solo on line, como lo hemos hecho durante esos meses atrás, también de forma física. Una vez terminado el estado de alarma ya no hay restricciones de espacio en las tiendas así que tenemos la oferta completa en todas ellas. Esto no quiere decir que no permanezca el límite de aforo, por cuestiones de seguridad. Pero el hecho de salir de compras como lo hacíamos antes -o casi- hace que nos apetezca ver y probarnos las prendas 'in situ'.

Y por último, habrá más variedad de género. No solo de las colecciones de invierno, también las de primavera que, en muchos casos, ni siquiera han podido salir a la venta en su momento y han estado guardadas en almacenes hasta ahora. Las colecciones de verano no podían esperar y las anteriores, en algunos casos, no han llegado a ver la luz.

Todo esto sumado a lo que nos gustan los descuentos, convierten a esta temporada de rebajas de verano 2020 en la más espectacular de los últimos años.