7 ene 2021

Desde que comenzó la pandemia del Coronavirus y la crisis (sanitaria, económica y social) que ha derivado, la Reina Letizia ha sido fiel a una clara estrategia 'sartorial': looks repetidos, prendas 'low cost' y diseño 'made in Spain'. Con las dos primeras ha conseguido volver a ser la 'royal' más ahorradora de Europa (en 2020 se gastó en vestuario siete veces menos que Charlene de Mónaco, por ejemplo) y con la tercera, dar visibilidad a la marca España. Lo hizo este verano durante sus vacaciones en Baleares (con vestidos de Charo Ruiz y Vintage Ibiza) y, meses después, lo ha vuelto a hacer con Maksu, una firma artesana de diseño español que comparte con la Princesa Leonor y que está detrás de la original blusa que doña Letizia ha estrenado en la Pascua Militar, un acto en el que, curiosamente, solía repetir look.

La primera vez que Maksu entró en Zarzuela fue a través del armario de la Princesa Leonor, que estrenó un vestido con estampado paisley de la firma hace unas semanas en la reunión con el Patronato Princesa de Girona. Menos de un mes después ha sido la Reina la que ha caído rendida ante los diseños de lujo accesible de esta firma de diseño español y vocación internacional que nació poco antes de la pandemia y que ya ha conquistado a influencers patrias como Tamara Falcó, Paula Echevarría, Ariadne Artiles, Itziar Aguilera, Vanesa Lorenzo o Eugenia Silva. De hecho, el blusón Fontana que lució doña Letizia (154 euros), "una prenda única y atemporal que llama la atención por la especialidad de su patrón y por su tejido", reza la Web de la marca, ya está agotado.

Maksu se define como una marca de 'unfashion', ya que "no seguimos las tendencias, creamos prendas con valor para hoy, para mañana y para siempre". Además, creen que "el armario del futuro está basado en menos cantidad y más calidad y en prendas especiales que te hacen vestir mucho, con poco"; huyen de las temporadas tradicionales, no siguen tendencias efímeras porque "no son sostenibles", no hacen rebajas porque, además de su enfoque digital, "creemos que ofrecer el mejor precio desde el principio es la forma más justa de tratar a nuestros clientes" y producen en pequeñas cantidades para así "garantizar la exclusividad y evitar la sobreproducción: esta es la verdadera sosteniblidad, que empieza en nosotros y termina en ti".

Con un equipo de diseño español que trabaja desde la propia 'flagship store' en la exclusiva calle Lagasca, 50, de Madrid (sus directoras creativas, Virginia Olaso Bilbao y Gabrielle Vivanco Biderbost, vienen de Hoss Intropia) y con oficinas centrales en Turquía, desde Maksu aseguran que "enriquecemos nuestra colección buscando lo mejor de cada origen: la sastrería española, las técnicas ancestrales de los bordados de La India, los tejidos italianos, las sedas, y el punto bordado a mano en China" y que "escuchamos a nuestras clientas y apostamos por lo que les gusta de verdad, para adaptar nuestra producción a la demanda de forma responsable".





Puede que, además de sus apetecibles diseños, haya sido, precisamente, la filosofía de marca ("puedes llamarnos ingenuos, pero preferimos que nos llames valientes. También puedes llamarnos locos, pero preferimos equipo. Incluso puedes llamarnos tontos, pero somos soñadores", aseguran desde su Web) y sus prendas 'con mensaje' (de responsabilidad y de sostenibilidad) las que han conquistado a la Reina y han conseguido no solo que comparta marca con su hija, sino que, además, estrene ropa después de casi cinco meses.