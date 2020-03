12 mar 2020

Lindsay Lohan ha llevado una vida marcada por el exceso. El abuso de sustancias y su paso por prisión no hacen que sea precisamente un modelo a seguir pero, desde que se ha mudado a Dubai, ha decidido comenzar una rutina saludable y meterse de lleno en el universo fitness. Te contamos cuál es el método de entrenamiento de la actriz para mantenerse en forma fácilmente.





Un nuevo comienzo

Hace un par de años Lindsay Lohan decidió dejar atrás toda una vida de excesos y mudarse a Dubai. “Cuando aterrice en Dubai sentí que todo estaba en su sitio. Ahora no tengo que hacer maletas y vivir en hoteles. Todo está donde debe estar”, declaraba Lohan en una entrevista que concedió a W Magazine. “Aquí he encontrado calma, no hay cámaras ni paparazzis. Aprecio mucho poder salir a la calle sin tener que preocuparme”.

Esta tranquilidad que ha encontrado Lohan en su nueva residencia se ha extrapolado de manera natural a su estilo de vida diario. Tiene nuevos proyectos como lanzar su propia línea cosmética, mantiene una dieta más saludable y lleva un entrenamiento fitness de 30 minutos que ha compartido con sus seguidores en Instagram.

My 30 Minutes

El método que sigue Lohan es una buena forma para adentrarse en el mundo fitness sin que supone un esfuerzo de titanes y asegurándose buenos resultados. Este acercamiento se llama My 30 Minutes y consiste en media hora de entrenamiento con electroestimulación.

Lindsay cuenta con un entrenador personal con el que realiza una tabla de ejercicios conectada a la máquina de electroestimulación. Hace sentadillas, zancadas, trabaja abdomen, piernas, glúteos… pero los ejercicios cobran otra dimensión al intensificarse con la electroestimulación. Esto lo que consigue es que sean más efectivos y los músculos hagan un mayor trabajo.

Los creadores de este método afirman que estos electroestímulos (EMS) activan más del 90 % de las cifras musculares de forma simultánea en cada contracción. Lo que hace este método es enviar impulsos eléctricos a través de unos parches y de manera rítmica a los músculos así el ejercicio se intensifica y se consiguen mejores resultados y en un menor plazo de tiempo.

Influencers como Paula Ordovás también han probado la electroestimulación en sus entrenamientos y son muchos los fans que tiene entre celebrities y amantes del fitness en general. Lo mejor que tiene es que es apta para vagas porque con mucho menos esfuerzo se consiguen resultados ya que hace que los músculos trabajen en buena parte sin ayuda. ¿Te animas a probar el entrenamiento que ha devuelto a Lindsay Lohan a la vida sana?