13 nov 2018

No más canciones machistas. La pelea es clara y simple. Y las medidas tomadas por el gobierno de Navarra no han pasado desapercibidas. Escuchar temas como: 'Sin ti no soy nada' de Amaral, 'Contigo' de El Canto del Loco, 'No vale la pena' de David Bustamante, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte, 'Te espero sentada' de Shakira, 'Me enamora' de Juanes, 'Un violinista en tu tejado' de Melendi, 'Cuatro Babys' de Maluma o 'Toda' de Malú muy pronto ya no será posible en la comunidad autónoma.

El Gobierno de Navarra ha lanzado Skolae, un programa que pretende fomentar la igualdad de género y para ello entiende que debe evitar que los jóvenes tengan acceso a letras de canciones misóginas, por ello se plantea censurar que en los colegios suenen canciones como las arriba mencionadas, y así evitar que influyan de manera negativa en los adolescentes de 12 a 16 años.

La lista de canciones prohibidas ha desatado la polémica. La realidad es que muchas de las letras de las canciones de reggaetón o de otros géneros musicales son sexistas y, en muchos casos, incluso incitan a la violencia. Pero la decisión que no ha dejado indiferente a nadie, ha destapado el debate. Sobre todo porque muchos no comprenden por qué el tema de 'Sin ti no soy nada' de Amaral, esta incluido. Quienes la defienden asegura que se trata de un tema de amor. También causa polémica que el tema 'Tenía tanto que darte', de Nena Daconte, este dentro de la lista. La canción no habla de una ruptura sentimental . En realidad fue escrita después de sufrir un aborto natural. En la canción no se está despidiendo de una pareja sino de un hijo.

El gobierno de Navarra define que: "Skolae inspira el trabajo de los centros y comunidades educativas de Navarra para facilitar a todo el alumnado la posibilidad de aprender a vivir en igualdad (...) Un proceso que se debe asentar en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, clase social, situación funcional, identidad u orientación sexual, etc”.