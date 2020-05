29 may 2020

La crisis sanitaria ha provocado que muchos de los proyectos cinematográficos que estaban en pleno rodaje tuvieran que paralizarse. Entre otros, por ejemplo, el esperado regreso de Friends, con un capítulo especial que, tras 16 años iba a reunir de nuevo a los seis protagonistas de la serie y que hace unas semanas anunciaba que se retomaría después del verano. Un caso similar es el de la película The Batman, una nueva entrega de la saga del popular superhéroe de DC Comics.

Warner anunció el inicio del rodaje a principios de año y fue finalmente en febrero cuando se comenzó a rodar en Londres con un reparto encabezado por Robert Pattinson en el papel del millonario superhéroe y Zoë Kravitz como Catwoman. Pero tan solo unas semanas después, con la declaración del estado de pandemia y la imposición de cuarentena, el proyecto tuvo que ser paralizado. El problema es que ahora, tras el periodo de pausa y con lo que parece el inminente anuncio por parte del estudio de volver a encender los fotos, parece que ambos intérpretes también han tenido tiempo de reflexionar y no parecen muy seguros de estar preparados (físicamente él, mentalmente ella) para regresar al plató.

Zoe Kravitz en el estreno de la segunda temporada de la serie Big Little Lies. pinit

En una entrevista que la actriz concedió a la revista People hace una semana confesó su preocupación por volver a trabajar en un entorno con un equipo tan grande en el que las medidas de distanciamiento no vayan a poder estar garantizadas.“En esta película me toca más gente que en ninguna otra en la que haya trabajado porque la ropa que tengo que ponerme es complicada y además hay muchas escenas de lucha. Eso implica que tengo a gente tocándome la cara y el cuerpo todo el día porque yo sola no puedo hacerlo”, declaraba. Lo más importante para ella ahora mismo es que sea seguro volver a trabajar aunque también reconoce que la situación le provoca una profunda ansiedad y que incluso tiene pesadillas en las que recibe una llamada de teléfono o un e-mail en el que le comunican que el rodaje se ha reanudado y debe regresar.

Robert Pattinson durante el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2018. pinit

Por otro lado, Pattinson, que ya fue objeto de chascarrillos cuando se desveló su nombre como sucesor de Ben Affleck o Christian Bale por no tener la forma física que los anteriores actores habían demostrado para enfundarse el bat traje, fue rápido en aclarar que no era su intención convertirse en un animal de gimnasio, simplemente su Batman tendría otra constitución. ““Nadie hacía eso en los años 70, nadie lucía semejantes físicos; James Dean nunca tuvo que estar en la forma que exigen ahora. Creo que si te la pasas todo el día entrenando eres parte del problema, hay que sentar un precedente”, explicaba a la revista GQ. Además, durante todo el tiempo que ha pasado aislado en un apartamento en Londres no se ha preocupado de mantener de ninguna manera la forma física que tenía cuando se inició el rodaje. Por lo tanto, cuando ambos se vean con las fuerzas suficientes para volver, habrá que ver si ella es capaz de ponerse ella sola sus enfundados trajes y si él todavía cabe.