4 dic 2018

"No soy médico y no doy consejos. Si te interesa conocer restaurantes de Londres, Boston o Sydney, puedo ser tu guía, pero no te diré que hagas esto o lo otro. En cambio, creo en la transparencia, y no me importa decirte lo que hago yo. Tomo 750 mg de NMN junto con 1 g de resveratrol y 500 mg de metformina todas las mañanas". Así respondía David Sinclair a un tuitero que, hace unas semanas, le preguntaba qué podía hacer para prolongar su vida. Nacido en Australia en 1969, Sinclair es profesor de Genética y codirector del Centro Paul F. Glenn Center para la Biología del Envejecimiento, ambos en la Universidad de Harvard (EE.UU.), cargos que compagina con el de profesor de la Universidad del Sur de Gales en su Australia natal. Famoso por su defensa del resveratrol (presente en la piel de las uvas o el vino tinto) como sustancia antiedad y por sus estudios sobre las sirtuinas o moléculas de la longevidad, me reúno con él aprovechando su participación en la conferencia Top Science to Society-Aging, organizada por IMDEA Alimentación (sección del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, dirigida por el profesor Guillermo Reglero), que reúne a nueve de los más prestigiosos investigadores en envejecimiento del mundo.

La película de una vida

La vida de David Sinclair lleva décadas siendo una montaña rusa. En 1996 conoció a Leonard Guarente, uno de los investigadores en genética más importantes del mundo, y se unió a su equipo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1999, ambos identificaban un grupo de enzimas llamadas sirtuinas, que tenían los mismos beneficios de longevidad que la restricción calórica. Poco después, Sinclair fue reclutado por la Escuela de Medicina de Harvard.

En 2003, sus hallazgos sobre el resveratrol y la molécula de la longevidad sirtuina 1 se publicaban en la revista Nature. En 2004, fundó el centro para el Estudio de la Biología del Envejecimiento. Pero muchos de sus colegas criticaron su trabajo, por lo que Sinclair no paró hasta demostrar que sus hallazgos eran correctos. En 2013 publicó los resultados de esas nuevas investigaciones en Science. Un año después era elegido por TIME para su lista de las 100 personas más relevantes del mundo. Hoy, acumula decenas de premios. En sus charlas TED y conferencias, suele alternar diagramas de moléculas con fotos de sus hijos y de su abuela Vera. Es la película de su vida

Mujerhoy Si el envejecimiento es una enfermedad, ¿qué son la diabetes tipo 2, la osteoporosis, el cáncer, la enfermedad cardiovascular o el Alzheimer?

David Sinclair Son síntomas de esa enfermedad. El problema es que la medicina actual trata estos síntomas uno a uno, no su causa. Pero si lográramos estimular eficazmente las defensas naturales del organismo frente al deterioro progresivo del ADN, conseguiríamos que todos los tejidos y órganos del cuerpo se mantuvieran jóvenes y sanos, y combatiríamos 20 enfermedades a la vez.

Mujerhoy Lo tiene difícil, porque, hoy por hoy, la medicina no contempla el envejecimiento como enfermedad.

David Sinclair Ese es el problema. Las viejas ideas están muy enquistadas. Sé que, de momento, ningún país va a aprobar un medicamento específicamente formulado para tratar el envejecimiento. Si alguno lo hace, enviaré uno de mis productos a precio de coste a su Gobierno durante 10 años.

Mujerhoy Su madre, doctora en Investigación Genética por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), fue una de las primeras personas del mundo en tomar altas dosis de resveratrol cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón.

David Sinclair Así es. Era fumadora y además tenía una mutación genética que aumentaba su riesgo de cáncer de pulmón. Dicho eso, murió dos décadas más tarde de lo que habían pronosticado los oncólogos. Pienso que aquellas grandes dosis diarias de resveratrol tuvieron que ver en ello.

Mujerhoy Las mujeres de su familia han sido importantes en su vida, empezando por su abuela paterna, Vera.

David Sinclair Mi abuela Vera tuvo una influencia enorme en mi existencia. Llegó a Australia en 1956 con mi padre, al fracasar la revolución húngara frente a los soviéticos, tras haber ayudado a muchos compatriotas a escapar de los nazis. Era divertida, original e inconformista. Incluso vivió con nativos en Nueva Guinea, compartiendo su comida y sus costumbres. Me contó que un día la echaron de una playa australiana por ser una de las primeras mujeres en llevar biquini en el país. De niño, me decía: "No crezcas nunca y, sobre todo, no seas aburrido". Murió un año antes que mi madre. Siempre me pregunto si no podría haber hecho algo más para prolongar su vida y su salud.

Mujerhoy Usted mismo hace de conejillo de Indias de sus productos...

David Sinclair Tomo NMN (mononucleótido de nicotinamida) porque aumenta los niveles de NAD+, una sustancia que tenemos todos los seres vivos y que no solo estimula la sirtuina 1, sino las siete sirtuinas que tenemos los humanos. Lo malo es que los niveles de NAD+ caen con los años. Por eso nos parece importante aumentarlos.

Mujerhoy Leí en la revista Cell el estudio sobre el efecto del NMN en ratones de laboratorio.

David Sinclair Fue increíble. Vimos que ratones envejecidos tratados con NMN recuperaban su aspecto juvenil, corrían más rápido y resistían más tiempo corriendo que ratones jóvenes no tratados. Tras solo una semana de tratamiento, no distinguíamos las células de los ratones viejos de las de los ratones jóvenes. El NMN reactiva el flujo de sangre creando nuevos capilares y los tejidos y órganos vuelven a recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan.

Mujerhoy Pero los efectos en los ratones no siempre se dan en las personas. De hecho, muchos candidatos a medicamentos caen en fase III, la de estudios de eficacia y seguridad en humanos.

David Sinclair Por eso queremos someter el NMN al proceso de aprobación de fármacos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). Si los estudios con humanos salen como esperamos, podría estar pronto en el mercado. En cualquier caso, hay que esperar a ver qué ocurre. Hasta que no supere esas pruebas, no hay nada escrito.

Mujerhoy ¿Desconfía de los suplementos?

David Sinclair Hace unos años, testé una docena de muestras de suplementos de resveratrol diferentes y solo uno pasó la criba de eficacia y pureza.

Mujerhoy Además de resveratrol y NMN, usted toma también el fármaco antidiabético metformina. ¿Por qué?

David Sinclair Porque estimula la longevidad y protege frente al riesgo de cánceres, hipertensión y Alzheimer. Lo hace estimulando una enzima, la AMK. Lo comprobó un estudio con 180.000 sujetos, que vio que personas mayores con diabetes tipo 2 que tomaban metformina sobrevivían a otras de su edad sin diabetes y que no tomaban el medicamento. Yo creo que los mayores de 40 años deberíamos tomarla, aunque no seamos diabéticos.

Mujerhoy Solo la restricción de calorías y la actividad física han demostrado científicamente que prolongan la vida.

David Sinclair Así es, y lo hacen porque aumentan los niveles de NAD+. El NMN actúa de la misma forma.

Mujerhoy Lleva tiempo apostando por su teoría

David Sinclair Llevo más de 15 años comercializando la investigación en envejecimiento, pero es ahora cuando los inversores están entrando en este sector. Saben que la posibilidad de aumentar la esperanza de vida no solo es real, sino inevitable.

Mujerhoy También ganó un concurso de la NASA para reducir los daños de la radiación cósmica en el ADN de los astronautas.

David Sinclair Es que, cuando los astronautas regresan del espacio, sufren debilidad muscular, pérdida de memoria y otros síntomas de envejecimiento acelerado. Un 5% de sus células mueren y su riesgo de cáncer se acerca al 100%. Pues bien, el NMN podría mejorar la capacidad de las células para reparar daños en el ADN generados por la radiación cósmica. En eso trabajamos.

Mujerhoy ¿Y cuánta radiación podemos recibir nosotros en un viaje en avión?

David Sinclair Depende de la duración del vuelo. Se calcula que la radiación que recibimos volando de Londres a Singapur equivale a la de una radiografía de tórax. Por eso uno de nuestros proyectos es desarrollar productos que sean capaces de proteger a los viajeros de avión habituales frente a los efectos de la radiación.

Mujerhoy No me extraña que sus laboratorios reciban tantas llamadas de ricos y famosos pidiendo recetas de longevidad.

David Sinclair Y yo les respondo que ayuden a financiar la investigación para que así dispongamos antes de los productos que investigamos.

Mujerhoy ¿Y qué hay del precio? ¿Son solo productos para ricos?

David Sinclair Cuando empezamos a trabajar con el NMN, su precio era de 2.500 dólares el gramo. Con los años, se ha reducido a una décima parte. La idea es llegar a desarrollar productos asequibles que consigan aumentar la esperanza de vida en cinco o 10 años...

Mujerhoy Un estudio estadístico vaticina que los españoles vamos a ser los más longevos del mundo en 2040. ¿No cree que el estilo de vida que tenemos en España influye en esa perspectiva de longevidad?

David Sinclair Por supuesto. La dieta y otros factores del entorno ponen marcas encima de nuestros genes que hacen que estos actúen o no. Es lo que se conoce como epigenética.

Mujerhoy Pero no se trata de vivir más, sino de vivir más años con más salud.

David Sinclair Yo tengo una teoría, y es que envejecemos cuando nuestras células ya no "leen" bien la información del genoma. Es como un DVD viejo. La información está en el CD, pero el DVD ya no la lee. Pues bien, nosotros hemos encontrado una forma de limpiar ese CD para que las células puedan leer los genes como cuando eran jóvenes. Eso es lo que he venido a presentar en IMDEA. Si estimulamos las sirtuinas, estas "desactivarán" genes que aceleran el envejecimiento.

Mujerhoy Habrá que hacer algo porque, según la OMS, el número de años perdidos por muertes prematuras o por incapacidad era de 2.500 millones en 2010.

David Sinclair Eso significa que perdemos un tercio de vida humana. Lo malo es que apenas un 1% de los fondos para investigación se dedican al estudio de las causas del envejecimiento.

Mujerhoy ¿Cómo se imagina una población que llegue a vivir 150 años?

David Sinclair Me lo imagino como el mundo posterior a la aparición de las vacunas y de los antibióticos. Me imagino a abuelos jugando al tenis con sus nietos y siendo miembros activos de la sociedad hasta los 100 años o más, sin necesidad de pasar los últimos años de su vida recluidos en residencias. Veo el ejemplo de mi propio padre, que toma lo mismo que yo y que, con 78 años, ha empezado una nueva profesión y hace rafting y escalada. Ante la idea de estar jubilado y enfermo o tener la energía suficiente como para comenzar una nueva profesión o hacer deporte activo, creo que la mayoría de las gente elegiría esta última opción.