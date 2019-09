13 sep 2019

Hay una creencia muy extendida de que si adoptas una dieta vegana, adelgazarás. Esta alimentación, basada únicamente en productos de origen vegetal, destierra por completo todos los alimentos de origen animal.

Sin embargo, la lógica de que eliminando carne, huevo, lácteos o cualquier ingrediente que no sea de origen vegetal perderás peso, no es cierta.

Adoptar una dieta de este tipo con el objetivo de ser más consciente con la explotación animal es muy diferente a elegirla por cuestiones estéticas: si lo que quieres es adelgazar no es la mejor idea. ¿Por qué?

Ten en cuenta que eliminarás de manera drástica todos los alimentos a los que estabas acostumbrada. Fuera carne y pescado, dos de los grupos alimentarios más saciantes. Debido a esto, tus cantidades de pasta, arroz y granos, será más grande y por ende, comerás más agrandando tus porciones.

Además, que sea vegano no es sinónimo de que no sea calórico. Las carnes veganas, los tentempiés e incluso, el chocolate y los dulces que se pueden ingerir cuando se adopta esta alimentación están llenos de harinas refinadas y azúcares, por lo que la sustitución no te hará adelgazar.





Todo esto sumado a que llevar una dieta vegana en la que se incluyan todos los nutrientes necesarios es una tarea difícil, por lo que, si solo estás llevando esta alimentación para adelgazar, caerás en la monotnía de comer lechuga y tomate y te cansarás a la semana, fracasando en tu objetivo de perder peso.

Hincharte a patatas fritas, frutos secos y alimentos que aunque vegetales, estén llenos de grasas saturadas y azúcares no hará que tu dieta mejore, y mucho menos, que puedas perder esos kilillos que has ganado durante el verano. Por lo que lo mejor que puedes hacer si quieres convertirte al veganismo es hacerlo por las opciones correctas y no únicamente para perder peso.