'OT 2017', gala 7: la resaca del fin de semana

12 dic 2017

No fue la Gala 7 que creímos iba a ser. Tras el fallido primer pase de micros del pasado jueves, vivimos el sábado el mejor ensayo de la temporada, rematado con ese beso –con lengua– entre Agoney y Raoul que hizo estallar las redes. "Llega la famosa Gala 7 que siempre anuncia Manu Guix", comentaban todos los profesores exaltados por lo que acababan de ver y escuchar, citando al director musical de la Academia para hacernos pensar que nos esperaba un lunes de infarto. Y lo fue. Pero no tanto por las actuaciones como por 'momentazos' del jurado, situaciones creadas por las nominaciones y las virulentas reacciones de los espectadores en Twitter.

Recordemos que el sábado llegaron destrozados de la firma de discos -algunos se habían levantado en plena noche para salir de viaje-, pero el chute de adrenalina hizo efecto en todos los concursantes. Llevados por la emoción de saberse queridos, desbordaron emoción: Ana Guerra nos arrancó 'lágrimas negras', Aitana fue puro 'flow', Amaia nos hizo levitar por el universo, Miriam y Nerea nos dejaron sin palabras, Roi nos puso las pilas, Mireya se estrenó en el papel de diva, Alfred se dejó llevar por el espíritu de Michael Jackson…

Incluso Cepeda, ¡Cepeda!, hizo llorar a Noemí y Mamen. No sabemos si el cansancio, las grabaciones del especial navideño o el choque con la realidad, lo que fuera, pero algo hizo que la mayoría de las interpretaciones no brillaran del todo como esperábamos, con una Aitana más preocupada por el vestido que en la afinación, un Cepeda acelerado, un beso de Ragoney -Raoul + Agoney- algo descafeinado… De todas las puestas en escena, nos quedamos con el lingotazo de Ana War antes de levantarse de la mesa en la que ahogaba sus penas en güisqui. Amaia, como siempre, nos conquistó con su alma y sus expresivas reacciones en plató: quería a Los Beatles y nos regaló su versión de 'Across the universe'. Debemos darle las gracias.

'Trending topics'

Mención aparte merece la canción grupal, '¿A quién le importa?', con la que la gala arrancó por todo lo alto. Una vez más, un himno con mensaje rotundo.

El jurado tenía el día cruzado. Comparto la decepción de Sole Giménez al señalar que "los cantantes no pueden 'sonar' a los artistas que cantan las canciones originales”, señalando a Cepeda por ser muy Orozco -algo que éste agradeció desde su cuenta, sobre todo "por todo el cariño en su interpretación"- y a Mireya por ser algo Malú.

Alfred fue salvado por los profesores y Ana Guerra, por sus compañeros. Empató con Raoul, pero el voto de calidad del favorito, Roi, inclinó la balanza a favor de la canaria. Al ver nominado a su compañero, Agoney tiró la pizarra, mientras Nerea ponía malas caras. Lo malo de unos gestos así es que, en esos momentos, nos llevan a distintas interpretaciones. Como es de rigor, las redes apostaron por la peor: que lo hacían como desplante hacia Ana Guerra cuando, como es lógico, lo hacían al ver a su amigo Raoul enfrentado a 'Terminator' Cepeda.

Que Cepeda iba a salvarse pero saldría nominado una vez más lo sabía hasta el apuntador. Juan Camus –perdón, Cepeda– ya va por la cuarta, tumbando a tres compañeros: Thalía, Marina y Mireya, que no se salvó ni luciendo muslo y laringe con el ventilador a tope. La malagueña hizo un despliegue de presencia y voz, pero fue inútil: el 53% de la audiencia eligió a Juan Camus. Perdón, Cepeda. Si se lleva por delante a Raoul lo sabremos después de una intensa batalla entre el voto ‘carpetero’ de las adolescentes y el voto gay, con su duelo de ‘hashtags’ como #CepedaSeQueda y #RaoulSeQueda, convertidos en TT mundiales. La que se avecina el lunes próximo en TVE…

