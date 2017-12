'OT 2017', gala 7: Roi, el favorito del público

12 dic 2017

Roi se lo merece. Posiblemente el que más. No tiene la mejor voz del concurso, eso lo sabemos todos, incluso él, pero tiene otros dones muy importantes en cualquier artista: carisma, perseverancia, predisposición.

Como, además de artista también es persona –algo que aprendimos anoche gracias a Sole Giménez–, señalaremos que transmite algo poco común en este mundo del 'show business', y es que parece buena persona: si hay que ponerse de bailarín para que Aitana ensaye, se pone; si quien lo necesita es Ana War, también se pone -no es de extrañar que ambas sean las favoritas de su padre, sobre todo la canaria para desgracia de la catalana, que quiere su ración de cariño paternal-. Si hay que secar el pelo y peinar a Nerea y Miriam, se monta la peluquería en los baños.

Y si, de paso, le permite imitar a los peluqueros de Gestmusic –un beso, Jose– o sacar a sus personajes -en este caso a Stuart-, miel sobre hojuelas para sembrar buen rollo en la Academia y, de paso, dar espectáculo en el '24 Horas'. Lo mismo te hace el saludo de los cuatro elementos que huye despavorido si le acercas una plancha, lo mismo te imita a Dumbledore que se saca de la manga juegos de mesa o de palabras para hacer en grupo -"en lugar de discutir", como ya les dijo a sus compañeros en una ocasión). Y es el maestro de las anécdotas: nadie tiene tantas ni las cuenta con tanta gracia.

Independientemente de su lado 'showman', Roi ha ido evolucionando desde la Gala 0 de manera evidente: podía haberse quedado con el papel de 'chico simpático' y, sin embargo, ha sabido compaginarlo con muchas horas de ensayos, tanto de voz como de coreografía para crecer como cantante, que al fin y cabo es la razón de ser del concurso. Le hemos podido ver cantar corriendo sobre la cinta o con el boli en la boca cuando se apagan las luces.

Recordemos que fue idea suya la versión de 'Shape of you', que montó con la ayuda de Amaia. Ya no le hace falta escudarse tras una guitarra para plantarse en un escenario y poner al público en pie. O para ponerse él mismo en pie, pues esta semana hemos descubierto la poca flexibilidad que tiene. Eso es de lo único que anda escaso.

Así que no, querida Mónica Naranjo, no le ha salvado el 'sapoconcho', le ha salvado su trabajo, que ha sido mucho. Y muy bueno.

Nota: Roi es gallego y se le nota el acento. Y canta inglés con acento. Suponemos que es a ese acento a lo que se refería Joe… Claro que, entonces, ¿Qué le diría a Charles Aznavour? -sí, lo sabemos, salvando las distancias-.

