'OT 2017', gala 7: los nominados... ¡y los salvados'

12 dic 2017

Nominados

Raoul

La semana pasada comenzó cruzado con la interpretación de la canción con Agoney y ha empezado ésta cruzadísimo con su nominación. Su comportamiento enrabietado anoche en el ‘Chat’ nos puso sobre aviso: nos esperan días de tensión y reacciones un tanto explosivas por su parte. Tiene Raoul un ramalazo de niño mimado que le hace saltar a la primera de cambio. Es verdad que luego se disculpa, pero el daño está hecho. Hemos asistido a varias escenas de ese tipo, sobre todo a la hora de comer o con el tema de la limpieza -o cuando le quitó el sitio a Alfred, con la infantil excusa de que era suyo: "¿Desde cuándo tenemos asignados los asientos?", saltó Amaia defendiendo la Justicia pero, sobre todo, a su Alfred-.

A Raoul -conoce aquí a su hermano famoso- le han nominado en diferido, por la actuación de la semana pasada, algo que los tuiteros se han encargado de recordar una y otra vez. Es cierto que tardó en meterse en el papel que requería la canción, pero una vez lo logró mantuvo el tipo hasta el final. Desde la Gala 0 a ahora ha crecido mucho: tanto en control vocal como en presencia, dándonos ‘momentazos’ como el segundo pase de micros de 'Million Reasons'. Se esfuerza hasta ponerse colorado, llevado por una mezcla de ambición y autoexigencia que le hacen estar siempre alerta para ser el mejor. O, al menos, para intentarlo.

Cepeda

Eligió 'Mi héore', de Antonio Orozco para "dedicárselo a mis padres, sobre todo a mi madre". Tras el descubrimiento del fenómeno fan que le acompaña, cambió de estrategia, una más 'pantojil': "Mi canción es para ellos". El 'fandom' estalló en las redes. Ya en el escenario, Cepeda pisó el acelerador y cuando quiso reaccionar era demasiado tarde: la cara es el reflejo del alma, y la suya tiene un único estado conocido, el estado Cepeda, que anoche alcanzó su cénit cuando fue consciente de la que se le venía encima.

También es verdad que ocurrió algo un tanto raro, algo que pudo dejarlo en ese estado catatónico: acudió al programa a darle ánimos Ainhoa, la mejor amiga de su novia, Ruth: "Siempre van juntas. Me extraña que no venga contigo". La respuesta de ella fue más desconcertante si cabe: "Y a mí". No es de extrañar que Aitana -el apasionado beso con su novio- casi se echar a llorar a verle, abatido y solitario, nominado un día más.

Llevamos semanas escuchando a los profesores decir que "se está abriendo", y es cierto que en el pase del sábado estuvo fantástico, pero es llegar a la gala y transmitirnos la sensación de que lleva anclado en el mismo tono desde la Gala 0, como si no hubiera incorporado variación alguna a su estilo. El tipo de canción que elige tampoco ayuda, pues le condena a mostrarnos siempre mismo registro. Un cierto riesgo podría jugar a su favor. Eso y que sus fans se relajen un poco, pues al final su actitud radical puede acabar por perjudicarle: él es responsable de sus actuaciones, no de lo que hagan sus seguidoras, pero están llamando la atención sobre él, poniéndole en la diana de absurdas polémicas en las redes: que la broma de India Martínez llevara a la cantante casi a pedir disculpas dice mucho, y malo, del fanatismo de un sector ‘cepeder’ que debería hacérselo mirar.

Alfred, salvado por los profesores

No crean que el jurado le eligió por hacerlo mal -de hecho, el propio Manu Guix colgó un tuit indicando que había sido su actuación favorita de la noche-, lo hizo más bien para darle una lección: "Para que escuches y hagas caso a los profesores". Es cierto que Alfred va a su bola, pero es esa ‘bola’ lo que le ha convertido en favorito estas semanas. Bueno, eso y su relación con Amaia, claro. En un ejercicio de ofuscación, el jurado llegó a decirle que sobraban sus pasos de baile a lo Michael Jackson porque no se trataba de una imitación… Y no lo eran.

En ningún momento lo planteó así, sino como un guiño, una pincelada, un homenaje a una figura de la que Alfred es, más que fan, un adorador friki. 'Rock with you' es una canción difícil: por la referencia del original, por el tono, por ser de un estilo a caballo entre el Pop y el Rithm&Blues… Todo un reto. "Si nos haces caso serás aun mejor", fue el consejo que le dio Noemí antes de salvarle. Es cierto que en los últimos días Alfred ha prestado más atención a las indicaciones de Mamen. Los nervios y una laringitis también han tenido efecto en él.

Ana Guerra, salvada por los compañeros

Emocionada por llevar la versión del Cigala de 'Lágrimas negras' al ritmo caribeño de la salsa, Ana Guerra se empapó de la dramaturgia de los Javis para crear un ambiente digno de un bolero desesperado: una mujer de mala vida, alcohol y un corazón abierto en canal. Y allá que fue ella, altanera, 'presiosa' y orgullosa, con lingotazo de güisqui incluido, bordando lo que ella creía que sería su salvación y no su perdición.

"Lo siento, Ana, no lo entiendo", soltó como un jarro de agua helada Mónica Naranjo, convirtiéndose al segundo en TT nacional. No crean que fue la única en quedarse fuera de juego. Sole arrojó sal sobre la herida, puñalada más bien: "No es una canción de despecho, es una canción de amor". No vamos a entrar en disquisiciones sobre si puede llamarse amor a eso (ya estaban los Javis bien calientes anoche colgando tuits como análisis de texto), vamos a quedarnos en la cara de la pobre Ana Guerra, desencajada al ser ella, como todos los espectadores, quien no entendía qué estaba pasando.

"Ha hecho exactamente lo que se le había pedido", sentenció una Noemí Galera que, sin embargo, no la salvó de la quema -una paradoja que enfurece a las redes-. Si no la llegan a salvar los compañeros, las hordas sociales preparaban la toma del plató como venganza.

Seguro que también te interesa...

'OT 2017', gala 7: la resaca del fin de semana

'OT 2017', gala 7: Roi, el favorito del público

Así fue el esperado beso de Agoney y Raoul en la gala 7 de 'OT 2017'

'OT 2017', gala 7, Mireya, expulsada

'OT 2017', gala 7: '¿A quién le importa?'

'OT 2017', gala 7: todas las actuaciones de la noche