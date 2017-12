'OT 2017', gala 7: 'Â¿A quiÃ©n le importa?'

12 dic 2017

No ha sido una elección gratuita. Al contrario, es toda una declaración de intenciones del programa. Ya lo comentamos con 'La revolución sexual', con la que se abrió la gala en la que Marina besó a su novio trans -aquí su entrevista con ella-, una foto que fue portada al día siguiente de todos los medios y que los espectadores aplaudieron por su espontaneidad y naturalidad.

A pesar de agradecerse un gesto de amor que pudo interpretarse como involuntario acto de visibilidad, conviene recordar que días antes su novio había pedido respeto para todo tipo de identidad sexual, haciendo una llamada contra la transfobia. A su vez, Marina publicó otro tuit la semana pasada: "Quiero decir una cosa importante. Hay que tener cuidado con las cosas feas que nos decís, porque cuando salimos a enfrentarnos a la vida real después de tanto tiempo es difícil".

Mejor propagad el amor y dad cariño" marina

Con ese comentario dio paso a un hilo en el que la sevillana mostraba su preocupación: "Ningune (sic) sabe cómo puede afectar psicológicamente y recuerdo que somos personas con sentimientos" La concursante pedía "mejor propagad el amor y dad cariño".

El veneno que inoculan en las redes y chats los 'trolls' y los fans más desubicados no sólo es malo para los concursantes, también lo es para el programa, cuya 'línea editorial' es fomentar la cultura del esfuerzo, el compañerismo, el amor por la música y otros valores positivos para la convivencia entre los chavales, como la tolerancia o el respeto. La salida del fin de semana, con la firma de discos en Barcelona, Madrid y Valencia, vino a demostrarles a todos esos intoxicadores que Marina tiene razón, que hay que darles amor y que ellos necesitan ese amor para devolverlo desde los escenarios.

Para reforzar la teoría de los mensajes -nada subliminales- del programa, analicemos el reparto de la letra de la canción:

Cepeda: "La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo". Desde que tuviera sus roces con Juan Antonio y Marina, o más recientemente con Miriam y Raoul, Cepeda sabe que le han criticado dentro (lo que no imagina es cuánto le critican fuera o cuánto le defienden con uñas y dientes). De hecho, un día hubo incluso corrillo para ponerle verde a costa de su actitud con Thalía, a la que dejó fuera en un juego de parejas. Es, además, el que más se ha quejado de todo con los profesores, asumiendo que no ha gustado esa actitud. Viéndole con esa constante cara de pocos amigos, Nina decidió intervenir en su ayuda: "No estoy enfadado, estoy triste", le dijo. Es un problema de comunicación no verbal…

Miriam: "Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida le es agobia". Tiene carácter y personalidad, es muy exigente (consigo misma y con los demás) y dice las cosas a la cara. Si fuera un hombre sería un líder nato pero como es mujer nos la quieren vender como la mala de la Academia. En ese corrillo contra Cepeda, fue ella quien le dijo que se quedara a hablar para aclarar las cosas. Él no quiso. Miriam tiene una forma de hablar directa que puede parecer brusca, pero la hemos visto demostrar su sensibilidad cuando los demás están mal. Esta semana, por ejemplo, se puso de enfermera con Aitana. Los ensayos con Nerea la han ayudado a relajarse, aunque lo realmente emotivo fue ver cómo se ilusionó al descubrir que el público los quería a todos. La leona no tiene un pelo de tonta, sabe que su forma de ser puede dar una falsa impresión: al sentir que, sin ser favorita ninguna semana, era igualmente querida, se desbloqueó. El amor de la gente actuó en ella como un bálsamo.

Incluimos en este breve repaso la parte de Ana Guerra porque hay que tener un poco de mala baba para darle a una canaria la frase "Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones", con la que se equivocó…

