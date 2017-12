'OT 2017', gala 7: todas las actuaciones de la noche

12 dic 2017

Nerea y Miriam, 'Cómo hablar', de Amaral

A diferencia de los nominados, la versión de ambas se apartó de la canción original, con arreglos que ayudaban a no tener como referencia la voz de Eva Amaral. El primer pase de micros fue un desastre: cada una a lo suyo, sin encajar las voces, sin ninguna intención interpretativa y un error a la hora de poner el acento en el estribillo, un acento que les costó encontrar hasta que Mamen les hizo entender que se trataba de una pregunta: "Cómo hablar, si cada parte de mi mente es tuya", reza una letra de que es toda una declaración de amor que exigía una interpretación cargada de emoción y sensibilidad. Sin coreografías ni elementos de atrezzo, solo la voz y el sentimiento. Miriam se quitó el 'vibrato' de encima y Nerea jugó con ella a ser el Pepito Grillo en los momentos de bajón, tirando con ilusión del carro.

Aitana, 'New Rules', de Dua Lipa

Luces y sombras en la que debía ser una de las grandes actuaciones de la noche pero se quedó a medio gas. Guapísima con un vestido azul que al final jugó en su contra, Aitana no se entregó a lo que tanto le había insistido Manu Guix: ya que el tema le iba como un guante pero podría recordarnos a otras actuaciones -léase 'issues'-, era el baile y la energía en el escenario lo que debía reforzar frente a la voz. Pero no estaba conectada. Al menos no del todo, como lo estuvo durante el pase del sábado (y eso que no estaba rodeada por el cuerpo de baile del programa). Parecía insegura, preocupada por detalles secundarios -¡el vestido!-, en lugar de pisar fuerte y comerse el mundo. "Fría, distante, contando los pasos", fue la sentencia de una Mónica Naranjo que, inexplicablemente, no la nominó.

Amaia, 'Across the universe', de Los Beatles

Si alguien es capaz de sobreponerse al momento '¡Que se besen!' -el público de plató reclamando en directo el beso con Alfred, con un Roberto Leal rapidísimo de reflejos saliendo del apuro asegurando que 'OT' no es una boda sino un concurso musical- o de imitar a la niña de 'El exorcista' cantando el 'Cumpleaños feliz' para pasar del bochorno al éxtasis, ésa es Amaia. Amaia de España. Qué exquisitez viajar por el universo de Los Beatles de la mano, y la voz, de esta jovencísima navarra que tanto promete. La hemos visto firmar fotos suyas como si estuviera en el Palacio de la Zarzuela, sin entender nada -"Me llaman reina de España", les contaba a los demás desconcertada- y al mismo tiempo, sin darle importancia, más pendiente de disfrutar de la emoción que de darle un sentido a tanta locura. Sola en el escenario, aunque rodeada de planetas luminosos, Amaia ha dado rienda suelta a su sensibilidad con una actuación que ha embelesado al jurado. Y al público.

Alfred, 'Rock with you', de Michael Jackson

En las antípodas de su estilo, la puesta en escena vino a confirmar que, aunque el ritmo no está en su cuerpo, sí lo está en su corazón: no podía ser Michael Jackson, pero tampoco lo pretendía. Sí, hizo sus pasos; sí, bailó mejor que con 'Bajo el mismo sol'. Pero, como sucediera con los demás, estuvo mejor en el segundo pase de micros. Con todo y con eso, Alfred hizo suyo una canción dificilísima.

Roi, 'Ok', de James Blunt Tirado en el suelo, levantándose, bajando las escaleras, volviéndose a tirar… Roi aceptó el reto de Vicky, ilusionándose como un chiquillo cuando la coreógrafa le planteaba nuevos 'actings' -como dejarse caer sobre los bailarines-. Lejos de amilanarse, el gallego pedía más. Es cierto que en la gala sonó más nasal y más gallego, pero qué leches, se marcó un numerazo cargado de energía y buen rollo. Verle salir con la tortuga en la canción grupal fue como un presagio: salir elegido favorito fue un merecido premio que sus compañero celebraron como un éxito propio. Es, seguramente, al que más quieren dentro del Academia.

Ana Guerra, 'Lágrimas negras', de El Cigala

Diga lo que diga el jurado, lo bordó. Con aires de mujer fatal, su trago de güisqui se convirtió en 'gif' al instante, carne de meme: eso, hoy en día, tiene tanto valor como la afinación. Y Ana Guerra logró ambos méritos. Salseó el bolero, lo que desató la ira de Mónica Naranjo, "es un clásico que no admite correcciones". Pues Ana War las hizo. Brindemos por ello.

Agoney y Raoul, 'Manos vacías', de Miguel Bosé y Rafa Sánchez

Se pasearon por el escenario con menos química de la que desprendieron en el ya histórico pase del sábado. Raoul, con risa nerviosa, sabedor de que todas las miradas iban a estar centradas más en el beso que en el resto de la actuación. Agoney tuvo más presencia y el catalán quedó un poco eclipsado, pero estuvo correcto. Le penalizó más la actuación de la semana pasada que la de ayer. No es muy justo.

