'OT 2017'. Mireya: "Por una vez me sentí diva"

18 dic 2017

Lejos de tomarse la nominación -que acabó en expulsión- como una excusa, hacerse la víctima y arañar algunos votos, Mireya (20 años) intentó aprovechar cada clase, cada ensayo, cada visita, para exprimir la experiencia al máximo: "Una vez superada la primera, la segunda te parece algo normal, así que viví la semana casi mejor que nunca. Mi cabeza hizo clic".

De hecho, fue cuando vivió una epifanía cuando Mamen le propuso realizar una serie de ejercicios para buscarle nuevos registros: "Me metí en un 'box' y me puse a hacerlos. Me quedé en 'shock'. Cuando llegué a los altos me asusté porque sentía que mi voz sonaba distinta. Era muy raro. Hablé con Laura y se echó a reír. Una no es consciente de todo su potencial hasta que profesionales como ellas te enseñan a sacar lo mejor de ti. Solo por eso ya me vale mi paso por la Academia".

La verdad es que Mónica naranjo impone"

Pero esta malagueña se ha llevado muchas más cosas: "La firma de discos ha sido algo que no olvidaré jamás. Toda esa gente, todo ese cariño… Estás como en una nube… También me impactó el jurado. La verdad es que Mónica Naranjo impone. Y mucho".

Además de los armónicos de su voz, Mireya ha encontrado la parte más escondida de su corazón: "Con los Javis he escarbado en lo más profundo de mi personalidad. Yo soy un poco llorona y con ellos he vivido momentos muy intensos". Pero ella puede con todo, por eso, si se le pide que se defina como artista, no duda: "fuerte y valiente".

Mireya contó un día su relación con 'OT-1', cuando era ella reina de las fiestas de su pueblo, Alhaurín de la Torre, y Núria Fergó acudió de pregonera. Nunca imaginó que, años después, también sería una 'triunfita'. Estudiante de peluquería, camarera en el bar de sus padres, se define "clara, natural y divertida. Un poco tímida al principio pero luego, no paro". Hablando de claridad, nos interesamos por los grupos que se han formado y nos comenta que se lleva bien con todos, «hay afinidades con la gente con la que has coincidido en los castings, es inevitable».

Una de las ventajas de salir de la Academia es que los concursantes pueden repasar el vídeo de su última actuación. Estaba tan orgullosa de su despedida que fue lo primero que vió: "Me encantó el vestido, el pelo, el maquillaje... Y la audiencia me ha visto no ya como el flamenquito con el que entré. Yo anoche me sentí diva por primera vez". Lo que Mireya no sabía es que mientras ella se sentía así, Twitter bullía con un TT revelador, #DivaDeEspaña.

Seguro que también te interesa...

Ricky: "Quiero hacer un musical con mis compañeros"

OT 2017. Juan Antonio: "Creo que se magnificó mi discusión con Cepeda"

Thalía: "Soy lo que soy gracias a mis padres"

'OT 17'. Marina: "Fue un beso de amor y no una reivindicación"