Jesé Rodríguez, sus dos exnovias en pie de guerra contra él

7 feb 2018

Jesé Rodríguez no vive su mejor momento, ni profesional ni sentimentalmente. El futbolista forma parte del Stoke City, un equipo de segunda división en Inglaterra donde parece que su carrera se ha quedado estancada y desde donde está recibiendo los ataques de su exnovia Aurah.

La madre de su tercer hijo, que permanece ingresado en un hospital en Madrid desde que nació, denuncia en redes sociales que el pequeño no recibe las atenciones de su padre. La extronista explotó tras el comunicado del futbolista en el que anunciaba su ruptura sentimental. "No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado al respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado", dijo Aurah que continuó: "Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas", "tenías mil maneras de desentenderte, pero nunca haciendo un comunicado vía Twitter", "es fácil haberte ido y lo difícil es estar", "ha abandonado a mi hijo, está haciendo de esto un reality show público"...

Jesé con su tercer hijo. pinit

Hace unos meses Aurah también reclamó la atención de su novio en Instagram donde hizo público en un vídeo que Jesé no se preocupaba de su hijo. "Tú de cena por ahí con tus amiguitos, porque estar con tus amiguitos y el 'reggaetuning' es mejor que estar con él", decía en las imágenes antes de afirmar que llevaba más de un mes y medio sin visitar al pequeño.

La historia se repite

Sin embargo, Aurah Ruiz no es la única que denuncia la falta de compromiso del futbolista con sus hijos. Su anterior novia, Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores, ha vivido la misma experiencia con el futbolista llegando a tener que informar a Jesé del nacimiento de su segundo hijo por Instagram.

Jesé con sus hijos mayores. pinit

La joven asegura que no tenía el número de móvil de su pareja y que por eso tuvo que recurrir a las redes sociales. Según Melody, el trato familiar de Jesé con sus hijos es deficiente. En una entrevista en Vanitatis llegó a confesar que el jugador de fútbol reclamó dos pruebas de paternidad que certificaran que los pequeños eran suyos.

Por su parte, el entorno familiar de Jesé asegura que todo son mentiras y que Jesé pasa tiempo con sus hijos. Respecto al pequeño Nyan que sigue ingresado, la familia explica que aunque no mantenga relación con la madre del pequeño, permanece atento a los informes médicos hablando directamente con los doctores que atienden al niño.

