4 abr 2018

Seamos sinceras: es una jugarreta terrible que estas fotos vuelvan a circular en las redes sociales, sobre todo por el brutal contraste que existe entre la joven Meghan azafata de concurso que se ve en una, y la aspirante a Duquesa, toda serenidad y elegancia, que se ven en la otra. Corría 2006, y Meghan hacía sus pinitos en televisión gracias al concurso 'Deal or No Deal' ('Trato no no trato'), en el que los concursantes, muchas veces famosos, debían decidir si aceptaban o no los maletines que sacaban las bellísimas azafatas. Una de ellas era Chrissy Teigen. Otra, Meghan Markle.

Getty/Pinterest Meghan Markle en 'Deal or No Deal'

Andrew Morton cuenta en la biografía no autorizada de Markle ('Meghan: una Princesa de Hollywood') que una de las 'celebrities' que acudó al concurso fue el mismísimo Donald Trump, hoy Presidente de los Estados Unidos de América. Por aquel entonces, Trump solo era un millonario ligón y faltón, razón por la cual muchas azafatas se mantenían a distancia. Meghan entre ellas. No aceptó la tarjeta y la invitación a jugar en alguno de sus campos de golf que Trump extendió a todas las chicas. ¿Será posible que vuelvan a encontrarse más de diez años después, el uno como Presidente y la otra como nuevo miembro de la familia real británica?

Expertos en diplomacia consultados por el diario británico 'The Telegraph' apuntan a que lo más probable es que ni los Trump ni los Obama acudan al enlace de Harry y Meghan. Además, la ex actriz llamó a Trump 'misógino en una entrevista que concedió al programa 'The Nightly Show' en 2016. Sería un poco incómodo para ella tener que saludarle en su propia boda, aunque con lo bien que Meghan se está aclimatando a su nueva familia, seguro que ya puede echar mano de una incipiente flema británica.

