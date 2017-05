Paz Vega: "Ojalá ser madre fuera como ponerse un traje. Pero no, una es la madre que puede"

27 may 2017 b. navazo

Entre la Feria de Abril y Gran Premio de motociclismo de Jerez, la actriz no ha parado ni un segundo del fin de semana. Pero las pocas horas de sueño no impiden que acuda hiperpuntual a nuestra cita. A primera hora de la mañana del lunes, Paz Vega está bellísima. Tiene esa manera envidiable de estar agotada que recuerda a la Holly Golightly [Audrey Hepburn] recién levantada de Desayuno con diamantes. Es como si el glamour le naciera de dentro. Dos décadas de profesión y 40 títulos de cine y televisión en español, inglés, francés, italiano y hasta en ruso, la han curtido para someter a cualquier cámara a su antojo, solo con la intensidad de su mirada.

Instalada definitivamente en Madrid con su marido, Orson Salazar, y sus tres hijos, va y viene cumpliendo con sus compromisos de trabajo a los dos lados del Atlántico. En España tiene dos proyectos televisivos que arrancarán en los próximos meses; en noviembre su agenda está reservada para la segunda temporada de The OA, la serie de misterio y ciencia ficción para Netflix que se rodará entre Los Ángeles y San Francisco; y también retomará en México la tercera temporada de La hermandad. De momento, ya podemos verla cada semana en Perdóname, señor, la serie que estrena Telecinco. Una truculenta historia de amor y narcotráfico en la que interpreta a una monja, la hermana Lucía.

Mujerhoy En la serie es una religiosa con pistola...

Paz Vega El peligro y el tema del narcotráfico están muy presentes en la trama y afectan directamente a su familia. Tanto, que ella, en contra de sus principios, se ve obligada a empuñar un arma. Si llega a dispararla o no, lo veremos. Pero está al límite desde el principio...

Mujerhoy ¿Por la familia somos capaces de todo?

Paz Vega Sí, yo como madre lo entiendo. ¡Qué no haría si viera a alguno de mis hijos en peligro! ¡Daría bocados como una caníbal!

Mujerhoy Hay un trasfondo social en la serie: la crisis, el desempleo...

Paz Vega Eso es parte fundamental de la trama. Barbate, como otros muchos pueblos y ciudades de España, se ha visto afectado por la crisis, pero es un pueblo maravilloso, con un entorno natural privilegiado que nos ha permitido crear una historia visual muy potente. Y la gente se entregó en cuerpo y alma al rodaje. Ellos son los que le han dado realismo a la serie. Además, nos han dado mucho cariño. Allí, en la noche de San Juan, queman una falla que representa lo más importante que ha sucedido en el pueblo y el año pasado hicieron una que éramos Stany [Coppet, su coprotagonista] y yo vestida de monja.

Mujerhoy ¿Le preocupa la falta de horizonte para los jóvenes que también se retrata en la serie?

Paz Vega Pues claro, y es que además lo que pasa en Barbate pasa en Madrid y pasa en Los Ángeles. Nuestros problemas también los tienen en EE.UU. Hay una desesperanza absoluta de la gente joven en general en el mundo entero. Es un desasosiego global que no tuvimos, por ejemplo, en mi generación. Nosotros veíamos el futuro como algo maravilloso, lleno de oportunidades. Ahora todo parece imposible. Yo soy madre de tres hijos, cómo no me va a preocupar.

Mujerhoy ¿Y está preparada para una adolescencia multiplicada por tres?

Paz Vega Dentro de poco, mi hijo mayor tendrá su grupo de amigos y querrá empezar a hacer planes, a ir al cine, a tener su poquito de independencia... Por eso nos pareció buen momento para volver a España. Aquí hay tradiciones y costumbres como la Feria, la Semana Santa, el reunirse el domingo para ir al fútbol, que me parece que son muy sanas para tener una adolescencia normal. En EE.UU. la falta de esa vida social puede traer muchos problemas.

Mujerhoy ¿Es usted la madre que soñaba ser?

Paz Vega ¡Ojalá pudiera! Me encantaría poder decir: "Hoy soy una moderna que pasa de todo; hoy una más tradicional que hace tal...". Ojalá fuera como ponerse un traje cada mañana. Pero no, no, qué va, una es la madre que le sale o puede en cada momento. Hay que ir sobre la marcha, un poco improvisando siempre desde el amor, pero es un aprendizaje continuo.

Mujerhoy ¿Es muy diferente Hollywood a la imagen que tenemos?

Paz Vega Muy distinto. Yo me he encontrado en el supermercado a muchísima gente en chándal que no te lo podrías imaginar, que no los reconocerías, empujando su carrito... Hollywood tiene esa aparente perfección que lo que busca es crear la ilusión y la magia, pero detrás de todo eso hay mucho trabajo y vidas bastante corrientes. Mucha gente se decepcionaría si fuera a un rodaje para conocer a su mito.

Mujerhoy ¿Tanto?

Paz Vega Es que nada es lo que parece, todo es de cartón piedra, cuando ves que, en lugar de caer por un precipicio, caes en una colchoneta cochambrosa... Tiene un punto ridículo y, a la vez, muy divertido que a mí me encanta. De todo lo que implica mi trabajo, lo que más me gusta es el set de rodaje. Me fascina.

Mujerhoy ¿Qué es el éxito para usted?

Paz Vega Yo, lo que siempre quise, por encima de todo, era formar una familia, así que mi verdadero éxito es haberlo conseguido.

Mujerhoy ¿Y sus hijos llevan bien lo de la madre celebrity?

Paz Vega Ahora ya lo tienen más claro, pero antes me preguntaban: "Mamá, ¿tú eres famosa?". Y yo siempre les explicaba: "No, yo soy actriz y por eso me conoce la gente". Quiero que eliminen de su vocabulario la palabra "famoso", que no me gusta nada. A veces los niños creen que es una profesión y dicen: "Yo quiero ser famoso". ¿Pero famoso por qué?

Mujerhoy ¿Cuánto le importa lo que piensen los demás?

Paz Vega Relativamente. Soy actriz y como tal me debo a un público, así que es importante saber qué opina ese público. Otra cosa es que me afecte. Las críticas hay que escucharlas porque algo de razón siempre tienen, pero somos cómicos, payasos... En el fondo no es tan importante lo que hacemos, yo no le estoy salvando la vida a nadie a corazón abierto.

Mujerhoy Sé que quedó impactada por la película La la land. ¿Por qué?

Paz Vega Me tocó hondo, sí, porque me vi reflejada en muchas cosas. En especial, me sentí identificada con el personaje de Emma Stone y con la pareja de protagonistas. Me emocionó ese final, cuando él imagina qué hubiera pasado si le hubiera dado el beso. A mí, mi marido sí me dio el beso y, afortunadamente, se vino conmigo. Siempre me apoyó, y cuando yo me venía abajo él estaba ahí. Eso me emociona...

"Mi marido ha hecho sacrificio de entrega total a mi proyecto, a nuestro proyecto"

Mujerhoy Se le han llenado los ojos de lágrimas...

Paz Vega Sí, porque lo pienso y me doy cuenta de la magnitud de lo que él ha hecho. Es muy difícil llegar a una ciudad como Los Ángeles; pero sola, sin el apoyo de una pareja, tiene que ser muy muy jodido.

Mujerhoy 15 años juntos debe de ser casi un récord en Hollywood. ¿Por qué es tan difícil que las parejas sobrevivan al estrellato?

Paz Vega No sé si es que somos una pareja atípica, no lo sé. Entre nosotros no hay problemas de egos, ni de agendas afortunadamente, hemos podido vivir juntos y criar a nuestros hijos, porque él ha hecho un sacrificio de entrega total a mi proyecto, a nuestro proyecto. Eso no lo hace casi nadie.

Mujerhoy A sus 41 años, ¿cree que la imagen dice mucho de nosotros? ¿Qué dice la suya?

Paz Vega ¡Claro que la imagen habla de uno! La mía supongo que dice que estoy muy tranquila y muy feliz con lo que tengo, que me siento bien, que no tengo que usar el pelo ni otras armas para nada, que mi arma de seducción soy yo misma.

Mujerhoy Pero también tendrá sus truquitos...

Paz Vega ¡Sí! Para mí es fundamental, por ejemplo, proteger la piel del sol, tanto en invierno como en verano. Ahora que llega el buen tiempo soy obsesiva. Sensilis, por ejemplo, ha sacado la gama Sun Secret que es maravillosa. Los aceites secos para la piel, el protector fluido de cara de protección 50... Con eso ya no necesitas más y eso que tengo la piel muy seca. Lo del sol es muy europeo, y es un problemón. Yo prefiero estar blanquita o coger un colorcito suave, pero siempre protegiéndome.

Mujerhoy Sé que tiene ganas de producir sus propios proyectos. ¿Cuáles son los temas que le interesan?

Paz Vega Todas mis historias son de denuncia, todas salen de noticias reales y suelen ser muy duras. Por eso es muy importante planificar cómo hacer que "entre" de otra manera lo que a priori es muy seco, muy duro y muy oscuro. También quiero hacer teatro, y estoy leyendo ya cosas para poner en marcha.

Mujerhoy No se le ve ninguna intención de parar...

Paz Vega No creas, en algún momento, no sé en cuál, sí que tengo ganas de tener un año sabático. Tengo una inquietud de escribir que nunca he desarrollado. Pero es imposible hacerlo mientras estoy trabajando, viajando y criando a tres niños. Yo soy muy multitask, hago mil cosas a la vez, pero para algunas necesito una concentración total. Admiro a la gente que se lleva un libro al rodaje y aprovecha los ratos muertos para leer, yo no puedo. Para escribir necesitaría estar centrada y sin distracciones. Pero es difícil decir que no a proyectos interesantes y encontrar el momento de parar.