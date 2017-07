Deportistas de élite: Gema Hassen-Bey

29 jul 2017 priscila guilayn

“Soy mujer y paralímpica: un plus en la discriminación –afirma Gema Hassen-Bey, parapléjica desde que sufrió un accidente de coche a los cuatro años y la primera deportista en dar una medalla olímpica en esgrima paralímpica a España–. Nunca conté con becas, por ejemplo”. Todo salía de su bolsillo. Así fue a los Juegos de Barcelona, Atlanta, Sídney y Atenas. Para Pekín pensó que las cosas no serían tan difíciles. “Mi seleccionador, sin embargo, intentó ponerme trabas, quería llevar solo al equipo masculino. Así que me fui por mi cuenta y me clasifiqué entre las 12 mejores del mundo”, recuerda.

"Mi propio seleccionador me quería fuera de los Juegos Olímpicos".

En Pekín sintió con claridad que el equipo masculino no la quería allí. Y no fue la única vez. Tras detectar irregularidades en una prueba para el Campeonato de España, la deportista decidió denunciar. Fue incluso peor. “Me vi completamente desamparada”, afirma. “Competí en cinco Juegos Olímpicos, dediqué 20 años a representar a mi país, pero cuando lo dejas no tienes nada. ¿De qué vives? Tuve que reinventarme”. En eso está. “Seré la primera mujer en conseguir lo que todos dicen que es imposible. Subiré al Kilimanjaro en silla