Deportistas de élite: Sandra Sánchez

29 jul 2017 priscila guilayn

"¿Cuál es el mejor momento para que una deportista sea madre?". La pregunta retórica se la hace Sandra Sánchez, la número uno del ránking mundial de karate en la categoría kata. "Tengo 35 años y sé que no me lo puedo plantear antes de los Juegos Olímpicos de 2020. ¡Cortaría mi carrera deportiva! La cuestión financiera, sin embargo, no cambiaría. No me pagan nada, así que, embarazada, no tienen nada que quitarme", ironiza.

"No hay muchas tops mundiales que sean madres, pero sí muchos padres".

Los Juegos de Tokio, donde el karate será olímpico por primera vez, son como un sueño para Sánchez y ya está poniendo toda la carne en el asador para representar a España: "Estoy sumando puntos para la clasificación", dice. Su experiencia, en todo caso, muestra que hay otros factores que pueden pesar en la balanza y que, aunque acapare las mayores victorias, no siempre la ha acompañado el reconocimiento que esperaba. "Hace tres años se consideró que yo no podía estar en el equipo nacional por mi edad", recuerda la deportista (que en España nunca ha recibido salario ni becas ni pago de viajes). "Hay hombres que con más de 30 siguen en la competición. ¿Por qué una mujer no puede".

Sánchez tenía 32 años. Pero cuando esa puerta parecía cerrarse otra se abrió. En el Open de Dubai, al acabar el campeonato, un club le ofreció quedarse en los Emiratos para dar clases a niños y competir en su nombre por todo el mundo. "He tenido muy buenos resultados -cuenta la tres veces campeona de Europa (2015-16-17) y tres de España (2015-16-17)-. La federación decidió entonces darme una oportunidad, aunque con dudas. Pero sigo demostrando que la edad es solo un número, son los resultados los que te avalan". Así que, mientras piensa en Tokio, aplaza sus planes de maternidad. "No conozco casos de tops mundiales que sean madres, pero sí conozco a muchos competidores al frente del ránking mundial que son papás".