Deportistas de élite: Vero Boquete

"En todas partes hay diferencias entre el fútbol femenino y masculino, pero en algunos países se nos respeta más y se recibe más apoyo", asegura la capitana de la selección española y delantera del París Saint-Germain.

"Salgo con mi nombre en el videojuego de FIFA y no cobro nada"

Vero Boquete, sin embargo, ya percibe algunos cambios positivos. Hace unos años, por ejemplo, en España no llegaban a 500 los aficionados que iban a un partido de la selección femenina. Ahora pueden superar los 5.000. "A más interés, más posibilidades de conseguir patrocinadores. Pero no es fácil. A las jugadoras no nos ven como un reclamo publicitario, como a los chicos", afirma la que, de hecho, fue la primera española en conseguir un gran sponsor -hace dos años-, aunque no supusiera una prestación económica.

Boquete, que irrumpió con 17 años en la primera división española, cree que las únicas diferencias "insalvables" son las físicas, algo que se podría trabajar si las condiciones del deporte femenino fueran más profesionales. "Con más gimnasios y mejores preparadores físicos, todo se igualaría más".

Pero aún no es así. "Aquí hay jugadoras que no cobran absolutamente nada, otras que tienen para los gastos, otras un salario mínimo, otras poco más de 1.000 ¬; y en los equipos grandes pueden llegar a 2.000. Pero cuando dejen de jugar tendrán que buscarse la vida". A diferencia de los jugadores, ellas no han podido ahorrar nada con la explotación de su imagen, porque, sencillamente, no han visto un céntimo. "No recibimos nada. Salimos en el videojuego de FIFA, por ejemplo, y no percibimos nada por ello. No sabemos si lo cobran los clubes o las federaciones. No sabemos nada".