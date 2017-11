El viaje de Nujeen: atravesar Europa para huir de la guerra

18 nov 2017

Hay viajes que te cambian la vida. Lo sabe bien la protagonista de esta historia, que atravesó Europa para huir de la guerra. Recorrió más de 5.000 km durante un mes, siendo menor de edad y en silla de ruedas. Nujeen Mustafa sufre parálisis cerebral, pero gracias a su determinación y coraje ha sido capaz de sortear las peores adversidades.

Nos hemos conocido en Tenerife, en el festival Periplo que se celebra en el Puerto de la Cruz. Un encuentro internacional de Literatura de Viajes y Aventura, donde esta joven siria relató su increíble éxodo y lamentó la indiferencia internacional ante el drama de los refugiados. Todo un ejemplo de fuerza de voluntad y capacidad de superación. Otra joven extraordinaria, la paquistaní y Nobel de la Paz Malala Yousafzai ha dicho de ella: "Nujeen me inspira a soñar sin límites. Es una heroína. Todo el mundo debería conocer su historia". Y su historia comenzó como la de millones de refugiados sirios, cuando estalló la guerra y tuvo que dejar atrás su tranquila vida en Alepo. Nujeen nació en el seno de una humilde familia kurda y, por su discapacidad, no pudo ir a la escuela. Apenas salía de casa –un quinto sin ascensor– y pasaba horas frente a la televisión, viendo películas, series y documentales. Así aprendió inglés.

A finales de agosto de 2015, sus padres decidieron que debía marcharse y pedir asilo en Alemania. Le acompañaría su hermana Nasrine, de 25 años, que siempre había cuidado de ella y empujaría su silla de ruedas. Lo consiguieron y hoy viven en un suburbio de Colonia con otras dos hermanas y sus sobrinas. Nujeen en kurdo significa "vida nueva", justo lo que ahora tiene tras una dura travesía por tierra, mar y aire. En Alemania pudo asistir por primera vez a la escuela y está siendo tratada de su enfermedad. Nujeen es un ejemplo de que los refugiados son capaces de adaptarse a su país de acogida. Habla con fl uidez alemán y no le ha costado tener amigos. Su repentina fama no le ha hecho olvidar lo que ha dejado atrás. Aún se emociona al pensar en su casa de Alepo destruida por los bombardeos y en sus padres, a los que no ha vuelto a ver.

Hace un año por estas fechas la tragedia de los refugiados sirios se coló en nuestras vidas. Las imágenes de mujeres, niños y ancianos soportando temperaturas bajo cero y durmiendo al raso conmocionaron al mundo. Hoy ya no ocupan portadas de periódicos ni abren telediarios. Pero el drama persiste y casi ningún país europeo ha cumplido con los compromisos de acogida y reasentamiento. Es vergonzoso que miles de refugiados sigan malviviendo en campamentos de Italia o Grecia, países desbordados por esta crisis, y que se cierre las puertas a quienes huyen de la barbarie con la esperanza de mejorar sus vidas.

Cuando se le pregunta a Nujeen qué diría a los presidentes de los países europeos que miran hacia otro lado, responde con rotundidad: "No somos números, somos personas que lo han perdido todo y merecemos una segunda oportunidad".