Jane Goodall, contra la arrogancia

19 nov 2017

La empatía es una delicada forma de seducción. Te miro. Te escucho. No te pido. Permanezco. No huyo. Te descifro. No te imito. Siento contigo. La empatía no es un método científico. Es una ética. Jane Goodall (Londres, 1934) llegó a la reserva de chimpancés del río Gombe con 26 años, acompañada de su madre y un cocinero. Entre los tres montaron una tienda de campaña. Antes que ella, solo había intentado estudiar a los chimpancés en su estado natural un científico, pero llevó un séquito de 22 acompañantes y fracasó. En los años 60, se creía que los humanos eran la única especie capaz de crear y usar herramientas. La inglesa descubrió que David Greybeard, el primer chimpancé que le dio la mano y la acarició, usaba una rama desbrozada para pescar hormigas. Y cambió el paradigma arrogante de nuestra especie. Los académicos la criticaban por darle nombres y personalidades a los animales. Todavía no era primatóloga, pero les contestó: 'Yo no les doy personalidades, las describo'.