1 abr 2019

Compartir en google plus

Desde que hizo un punto y aparte en su vida para salir de 'Sálvame' -aunque luego volviera-, ha intentado mantener su intimidad lo más alejada posible de los focos. Raquel Bollo no quiere volver a entrar en la espiral en la que se vio inmersa hace tiempo. Quiere una nueva vida en la que su pareja, una persona anónima, no se vea mezclada con su trabajo en el espacio de Telecinco.

Ni siquiera en las redes sociales. Ella, que lleva ya años metida en este mundillo, sabe de sobra que, cualquier resquicio abierto que deje, puede ser aprovechado para indagar en las profundidades del pasado de esa persona con la que comparte su vida, el empresario Mariano Jorge Gutiérrez.

Sin embargo, ha querido tener un detalle con él y proclamar a los cuatro vientos lo enamorada que está. Aprovechando que este celebraba su cumpleaños, la diseñadora rescataba esa foto en la que se pueden ver las manos de ambos sobre la tripa de ella y que ya en el pasado desató los rumores de embarazo.

"No quiero terminar el día sin agradecerle a la vida por muchas cosas, pero hoy quiero agradecerle porque tu estas a mi lado. Día a día me has ido demostrando la gran persona que eres, el hombre maravilloso que hay dentro de ti, el corazón tan grande que tienes y, sobre todo, la calidad humana de persona que llevas dentro. Felicidades vida", escribía junto a la instantánea.

Más noticias sobre Raquel Bollo...

- Las estrictas condiciones del contrato de Raquel Bollo en 'Sálvame'

- 'Sálvame' le baja el sueldo a Raquel Bollo

- Las deudas de Chiquetete que ha dejado a Raquel Bollo