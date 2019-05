27 may 2019

Telecinco no quiere saber nada más de Azúcar Moreno. Al menos, de manera directa. La traición a 'Supervivientes' ha sido grave y dolorosa. Así que, se verán las caras con ellas en los tribunales y, mientras, algunos de sus excompañeros en el 'reality' están sirviendo a Mediaset para sacar al descubierto más detalles de esa estrategia que llevaban desde España y que demostraría que no les interesaba lo más mismo el concurso.

Este sábado se sentaba en el 'Deluxe' Loly Álvarez', la primera de las expulsadas. Lo hacía para someterse al polígrafo y arrojar luz sobre la actitud de las hermanas Salazar sin trampa ni cartón, sometiéndose a los cables de la máquina de Conchita. Porque ella también es una de esas personas que se ha sentido decepcionada con la actitud de las cantantes.

"Yo me siento muy engañada por las dos", sentenciaba después de conocerse el veredicto de esa pregunta sobre que las hermanas iban diciendo que ellas no necesitaban el dinero del 'reality' para vivir, aunque dejaba claro que para ella "Encarna es muy diferente a Toñi, es más sensanta y más prudente".

Dicho esto, proseguía en esa idea del engaño: "Yo no le he preguntado a ningún concursante por qué ha ido a 'Supervivientes', porque no me interesa. Si tú vienes a contarme los motivos cuando no te he preguntado, no me engañes". Y añadía: "Ellas contaban que habían ido porque les habían robado. Que no les hacía falta porque vivían de maravilla, sin problemas económicos y con 35 fechas firmadas. Que ellas se estaban dando cuenta de que 'Supervivientes' no iba con ellas, porque no querían saber nada ni de 'Sálvame' ni de 'Sábado Deluxe'. Decían que ellas eran artistas y que no vivían de eso. Cuando yo llego y veo esa historia, me quedo muerta".

"Hubo un detalle por parte de Toñi que no me gustó nada. En el viaje de vuelta, en esos días que estuvimos aisladas en el hotel, me decían: 'Loly, nosotras de cara al público vamos a quedar como que somos dos tías que tenemos dos ovarios. Porque no nos importa la multa, porque nosotras abandonamos porque esto no va con nosotras. Vamos a quedar de valientes'", explicaba antes de añadir que le echaban en cara que no eran lo mismo que ella, porque a Loly la echó el público. "Cada vez que me decían eso, me estaban clavando un puñal en el corazón y yo me callaba", concluía.

Sí, parece que las Azúcar Moreno se han metido en más charcos de los recomendables en esas escasas tres semanas en Honduras. Sin duda, esa actitud les va a penalizar. Aunque solo sea porque buena parte de España, ahora, tiene mucho peor concepto de ellas. Y en lo económico, porque Mediaset va a perseguir lo que, por contrato, es suyo.

